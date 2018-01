Riapre a senso unico alternato la statale 12 "dell'Abetone e del Brennero"

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 17 gennaio 2018, 13:59

Il gruppo di maggioranza di Bagni di Lucca interviene per fare alcune precisazioni circa alcune dichiarazioni, rilasciate a mezzo stampa, dai consiglieri Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca"

mercoledì, 17 gennaio 2018, 13:55

Il 27 gennaio è la Giornata Internazionale della Memoria in ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, da parte delle truppe dell'Armata Rossa. Bagni di Lucca, suo malgrado, fa parte di questo pezzo di storia

lunedì, 15 gennaio 2018, 18:30

I consiglieri del gruppo di minoranza Un Futuro per Bagni di Lucca Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, come promesso, stanno incontrando lo stampa periodicamente per rendere partecipi tutti, sia i cittadini che l’opinione pubblica del lavoro svolto in questi mesi di opposizione

lunedì, 15 gennaio 2018, 17:56

Incastrato dalle telecamere di sorveglianza un ragazzo di 27 anni, T.D.B.J., arrestato per una serie di furti commessi tra il 7 novembre 2 il 30 dicembre dello scorso anno a Bagni di Lucca

lunedì, 15 gennaio 2018, 15:45

Il gruppo consiliare di opposizione del comune di Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento, interviene sulla preoccupante e disastrosa situazione della chiusura della strada statale del Brennero

sabato, 13 gennaio 2018, 14:53

Sullo stato di preoccupazione per la qualità dell'aria nel comune di Bagni di Lucca interviene Antonio Bianchi, consigliere delegato all'ambiente, per rassicurare i cittadini ed annunciare che l'aria respirata nel comune termale risulta notevolmente migliore di quella di altre zone vicine