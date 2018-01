Toscana, Anas: da domani riapertura a senso unico alternato della strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" nel comune di Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 15 gennaio 2018, 18:30

I consiglieri del gruppo di minoranza Un Futuro per Bagni di Lucca Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, come promesso, stanno incontrando lo stampa periodicamente per rendere partecipi tutti, sia i cittadini che l’opinione pubblica del lavoro svolto in questi mesi di opposizione

lunedì, 15 gennaio 2018, 17:56

Incastrato dalle telecamere di sorveglianza un ragazzo di 27 anni, T.D.B.J., arrestato per una serie di furti commessi tra il 7 novembre 2 il 30 dicembre dello scorso anno a Bagni di Lucca

lunedì, 15 gennaio 2018, 15:45

Il gruppo consiliare di opposizione del comune di Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento, interviene sulla preoccupante e disastrosa situazione della chiusura della strada statale del Brennero

sabato, 13 gennaio 2018, 14:53

Sullo stato di preoccupazione per la qualità dell'aria nel comune di Bagni di Lucca interviene Antonio Bianchi, consigliere delegato all'ambiente, per rassicurare i cittadini ed annunciare che l'aria respirata nel comune termale risulta notevolmente migliore di quella di altre zone vicine

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:22

Ieri sera (11 gennaio) l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca ha tenuto un incontro con i genitori degli alunni residenti nelle zone interessate dalla frana per comunicare loro gli ultimi aggiornamenti e le soluzioni adottate in questi giorni per limitare i disagi

giovedì, 11 gennaio 2018, 14:44

Quinto Bernardi dichiara di volersi candidare, oltre che alla presidenza della pro loco di Bagni di Lucca per attuare il suo programma sul territorio, anche alle prossime elezioni politiche nazionali del 4 marzo con la Democrazia Cristiana del senatore Gianni Fontana