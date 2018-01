Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca fa il bilancio: “I nostri primi sette mesi di intenso lavoro e vigile opposizione”

lunedì, 15 gennaio 2018, 18:30

di simone pierotti

I consiglieri del gruppo di minoranza Un Futuro per Bagni di Lucca Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, come promesso, stanno incontrando lo stampa periodicamente per rendere partecipi tutti, sia i cittadini che l’opinione pubblica del lavoro svolto in questi mesi di opposizione.

Un’opposizione che ci tiene a coinvolgere i cittadini e risponde con i numeri: 9 interpellanze, 2 mozioni, 11 segnalazioni scritte e 8 richieste di atti, oltre ad una petizione.

“Abbiamo presentato 9 interpellanze sui più vari problemi, si va dalla manutenzione dei cimiteri alla sicurezza stradale, dall’illuminazione pubblica alla videosorveglianza. Nel prossimo consiglio comunale verranno discusse due mozioni: la prima riguarda la scuola della Scesta sulla quale vogliamo che sia il consiglio a discuterne, la seconda è quella relativa al crocifisso che vogliamo venga esposto all’interno della sala consiliare”.

“Va sottolineato – spiegano i consiglieri Gemignani e Lucchesi – che stiamo trovando un’amministrazione comunale con la quale è possibile dialogare fattivamente. E’ ancora prematuro dare giudizi sull’operato ma voglio riconoscere loro un dialogo costruttivo. Noi come gruppo svolgiamo un ruolo molto vigile e attento”.

Tra le varie iniziative, una raccolta di firme sui richiedenti asilo. “Domani protocolleremo una petizione che ha raccolto ben 307 firme nel nostro comune, un grande successo. Nella petizione si chiede che, avendo superato il numero possibile di richiedenti asilo sul territorio, l’amministrazione si opponga a nuovi arrivi e che le associazioni che ospitano i profughi rendano pubblici i rendiconti”.

Altro tema “caldo” quello della piscina comunale. “Sabato scorso, assieme ad un nostro tecnico di riferimento, abbiamo fatto un sopralluogo alle piscine rendendoci conto del pessimo stato degli impianti. Si tratta di problemi che probabilmente vanno avanti da diverso tempo. Abbiamo presentato un’interpellanza sul dettaglio di lavori effettuati negli anni passati grazie a contributi avuti dalla compagnia assicurativa per eventi calamitose, ci sono aspetti che non sono chiari, come sono stati utilizzati quei fondi?”

“Non siamo d’accordo con l’altro gruppo di opposizione che sta raccogliendo firme per la scuola di San Cassiano. Noi non vogliamo che quella scuola venga chiusa e rivolgiamo un appello perché si iscrivano i bambini, ma è in corso uno studio geologico su una frana, e attendiamo prima gli esiti”. Tema portante del programma presentato in campagna elettorale riguardava le attività commerciali di paese. “Intendiamo presentare un’interpellanza per conoscere quali iniziative intende prendere l’amministrazione per sostenere le piccole attività di montagna che svolgono una fondamentale funzione sociale. Vogliamo tornare presto ad incontrare i cittadini nelle frazioni, per noi il dialogo è importante per conoscere istanze e problemi”,