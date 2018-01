Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Vittoria su mozione scuole, soddisfatti su crocifisso in aula"

sabato, 20 gennaio 2018, 15:25

di andrea cosimini

Alla fine il consiglio ha deciso di approvare solo una delle due mozioni presentate dal gruppo di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca". Un risultato comunque accolto con soddisfazione dai due consiglieri di minoranza, Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, che sono riusciti, da una parte, ad impegnare l'amministrazione nella realizzazione del nuovo plesso scolastico della montagna e, dall'altra, a stimolare un dibattito costruttivo sul tema della presenza del crocifisso nella sala consiliare.



La prima mozione, riguardante la scuola di Scesta, è stata approvata con nove voti dalla maggioranza e due soli contrari dell'opposizione (quelli di Progetto Rinascimento), mentre la seconda, sul crocifisso, è stata bocciata con otto voti contrari, ma ha generato comunque un'ampia discussione, dalla quale sono emersi anche un voto favorevole e un'astensione tra le fila della maggioranza.



"Per quanto riguarda la prima, sul "plesso scolastico della montagna" - spiegano i due consiglieri -, come denominato già dall'attuale amministrazione, ci teniamo intanto a ribadire che tale mozione è stata presentata il 30 settembre e che, da allora, di acqua ne è passata sotto i ponti. Purtroppo, però, per motivi di salute del nostro capogruppo siamo riusciti a portarla in consiglio soltanto ieri. Il motivo è semplice: volevamo che ogni consigliere si potesse esprimere sulla questione nei luoghi più idonei che, nel caso dei rappresentanti del consiglio, è la seduta comunale".



"Con questa mozione - sottolineano Gemignani e Lucchesi - volevamo innanzitutto che l'amministrazione si impegnasse a realizzare il plesso scolastico, suggerendo che al suo interno sorga anche un asilo nido, una palestra e che sia un punto di raccolta in caso di calamità naturali. Dopo che a dicembre fu approvato un documento tecnico sulla questione, volevamo che venisse approvato anche un indirizzo politico che fungesse come punto fermo di partenza perché a Scesta venga fatta una nuova scuola".



Durante il consiglio, Gemignani e Lucchesi hanno trovato il modo anche di polemizzare con la passata amministrazione, guidata dall'attuale consigliere di minoranza Massimo Betti, sulle scuole. Ed in particolare sulla scuola di Scesta chiusa dall'attuale amministrazione per motivi di sicurezza.



"E' stata fatta, a nostro avviso, una spesa inutile - incalza il gruppo - perché i 47 mila 848 euro di intervento non sono serviti per l'adeguamento sismico come annunciato, invece, all'epoca dall'ex sindaco a mezzo stampa. Da qui la nostra segnalazione alla Corte dei Conti, il 10 gennaio, che, in quanto consiglieri comunali, abbiamo ritenuto opportuna per andare in fondo in quanto riteniamo ci siano state delle inadempienze".



La discussione, quindi, ha portato i due consiglieri a fare il punto anche sulla delicata situazione della scuola elementare e materna di San Cassiano, al momento aperta, ma sulla quale sarebbero in corso studi geologici.



"La scuola di San Cassiano , ci è stato spiegato, ha innanzitutto un problema numerico - affermano Gemignani e Lucchesi - ma non vogliamo che i bimbi che frequentano la scuola siano ridotti a meri numeri. Vogliamo piuttosto spostare il tema sulla questione "sicurezza". Sarà garantita questa a San Cassiano? Attualmente la scuola si trova in una "zona rossa" per cui, sempre da quanto appreso, non potrebbe ricevere finanziamenti per l'adeguamento sismico. Rimanendo in attesa della relazione sugli studi geologici, e dichiarandoci fin da ora propensi a mantenere aperta la scuola se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, non possiamo però pensare di mandare in una scuola non sicura i nostri figli".



Il consiglio comunale si è quindi concluso con l'altra mozione, sempre presentata dal gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", riguardante stavolta la presenza del crocifisso nella sede del consiglio. Questa mozione, a differenza della prima, è stata bocciata dalla maggioranza. Non è mancato però un sano e costruttivo dibattito sul tema da parte dei consiglieri.



"Sapevamo - ammettono Gemignani e Lucchesi - che ci sarebbe stata un'alta probabilità che la mozione non passasse in consiglio. Il nostro obiettivo, però, era che quantomeno se ne discutesse in aula. E in questo possiamo ritenerci soddisfatti perché molti consiglieri hanno approfittato per dire la loro sulla questione. E addirittura qualcun altro, oltre al nostro gruppo, si è detto favorevole. Questo ci fa piacere. Come ci fa piacere che la discussione sia stata del tutto pacata e tranquilla. Ovviamente non ci diamo per sconfitti. E risolleveremo la questione durante il nostro mandato. Accogliamo però con favore la dichiarazione del sindaco che ha specificato come il crocifisso sia in realtà presente in molti uffici comunali e come non sia intenzione dell'amministrazione di toglierlo".