Bagni di Lucca



Valfegana, chiusa la via Ducale. Protesta il comitato: "Il problema è la mancata manutenzione"

mercoledì, 17 gennaio 2018, 15:49

di andrea cosimini

Tutto è scaturito da un'ordinanza della provincia con la quale è stato vietato il transito (salvo rilascio di eccezionali permessi) a tutti i veicoli per quattro mesi (dal 15 dicembre 2017 al 15 aprile 2018) sulla sp 56 della Valfegana, dalla località Fontanone al passo del Giovo, a causa della sua impraticabilità nei mesi invernali.



La strada in questione è denominata Via Ducale ed ha una storia di quasi 200 anni alle spalle. Rappresentava infatti un valico tra il ducato di Lucca e quello di Modena. Una strada che si divincola tra due comuni, Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca, e che risulta asfaltata solo per un certo tratto, fino al rifugio, per poi cedere allo sterrato e raggiungere uno dei passi più alti dell'Appennino, la Foce del Giovo, a 1670 metri di altezza.



Quassù non ci abita nessuno. Non ci sono residenti. Esistono però delle località dove sorgono alcune seconde case (24 per l'esattezza) o case di pastori raggiungibili solo attraverso questa strada. E, soprattutto, esistono due rinomati rifugi che sia d'inverno che d'estate sono regolarmente frequentati dagli amanti della montagna. A queste latitudini, soprattutto nei mesi invernali, è possibile infatti fare trekking, sci, alpinismo, ciaspolate, equitazione e persino motocross.



Lorenzo Tolari, agricoltore, è il presidente dell'associazione Rifugio Casentini che gestisce proprio questi due rifugi. L'uno è lo storico Rifugio Casentini (ex caserma forestale), collocato a 1240 metri di altezza, l'altro è invece il Rifugio Cai Gigi Casentini al Mercatello, situato a 144 metri s.l.m. Due attività che sono un fiore all'occhiello per la montagna, aperte d'inverno sia il sabato che la domenica, e in grado di attirare un discreto flusso turistico come dimostrano le foto riferite all'affluenza durante la Pasquetta dello scorso anno.



"E' un anno e mezzo che ho in gestione i due rifugi - spiega Tolari - e ho visto notevoli progressi nel numero di visitatori. Per l'ultimo dell'anno eravamo pieni. Tant'è che abbiamo dovuto fare pressioni sulle istituzioni affinché coprissero i cartelli di divieto di transito della strada e consentissero la riapertura del passaggio verso la foce del Giovo. Purtroppo però questi cartelli, nonostante le rimostranze, sono stati subito riscoperti con il nuovo anno. E, ad ora, l'accesso alla strada rimane vietato. Questa decisione ha ripercussioni notevoli sulle mie attività perché rischia di farmi perdere quattro mesi di lavoro nonostante paghi regolarmente le tasse".



"Il problema - incalza il gestore - non è la strada in sé. Si tratta infatti di una strada fatta a mano, addirittura migliore nel tratto sterrato che nel tratto asfaltato, praticabile a piedi ma anche in macchina. Il problema è che non è stata praticamente mai fatta la manutenzione. Ed è per questo che oggi questa strada si trova in queste condizioni. Il fondo stradale è sciupato, la vegetazione è cresciuta a dismisura, le cunette ai lati della carreggiata sono sporche e si sono generate alcune frane. La mancanza di manutenzione ha portato alla chiusura della strada. E ora a rimetterci sono io e i proprietari di quelle case su cui i cittadini continuano comunque a pagare le tasse".

A questo proposito, per richiedere finalmente un intervento risolutivo da parte della provincia, che non sia la chiusura della strada, il comitato per la sp56 (Strada Ducale) ha annunciato di organizzare un incontro pubblico a Ghivizzano, nella sala della sede distaccata del comune di Coreglia Antelminelli, venerdì 26 gennaio alle 21. Un incontro aperto a tutti e al quale sono state invitate ovviamente tutte le autorità.



Questa la lettera integrale, firmata dal Rifugio alpino Cai Gigi Casentini al Mercatello, dall' associazione ambientalista Val Fegana, dall'associazione Rifugio Casentini e dal Comitato dei cittadini della Strada Ducale, ed indirizzata al presidente dell'Unione dei comuni della Mediavalle Andrea Bonfanti, al presidente della provincia di Lucca Luca Menesini, al sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei, al sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, al presidente della regione Toscana Enrico Rossi, al comandante Fumelli dei carabinieri forestali Bagni di Lucca, al presidente Casciotti del Cai Lucca e al presidente Rinaldelli del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana.

In data 28/12/2017 sono stati apposti sulla strada Provinciale 56 della Val Fegana i cartelli di chiusura al traffico veicolare e solamente dietro la richiesta dei cittadini e degli appassionati della montagna sono stati coperti.



A seguito delle rimostranze dei proprietari delle case che si trovano sulla Strada Ducale dalla località “Pero” alla “Foce”, degli abitanti di Tereglio, di Montefegatesi, di Bagni di Lucca e dei gestori dei due rifugi, rifugio Casentini(ex caserma) e rifugio Cai Gigi Casentini al Mercatello è stato riaperto il passaggio verso la foce del Giovo.



Lunedì 15 gennaio 2018 la Provincia di Lucca ha scoperto i cartelli, rendendoli attivi, con divieto d’accesso dal 15 dicembre al 15 aprile senza tenere presente le ripercussioni economiche, sociali e ambientali che tale chiusura determinerà.



Presso la Strada Ducale non sono solo presenti 24 case di cittadini che pagano regolarmente le tasse, e che non potranno recarsi più nelle proprie abitazioni, ma si trovano anche due rifugi gestiti da giovani che credono in queste attività. La chiusura della strada inciderà su i due rifugi ma anche sulle attività commerciali dei paesi limitrofi come Tereglio e Montefegatesi dove molti turisti, sia in estate che in inverno, amano soggiornare nel beb di Tereglio, affittare case o semplicemente fare la spesa per poi andare in escursioni all’Alpe. Le case poste sulla Strada Ducale, le case di Tereglio e di Montefegatesi, in conseguenza di tale chiusura subiranno una svalutazione economica non indifferente, il BeB di Tereglio e i rifugi perderanno moltissimi clienti fino alla chiusura. La strada stessa subirà enormi disagi ambientali in quanto non sarà più curata né dalle istituzioni né dagli abitanti delle case che non potendo più vivere all’Alpe non monitoreranno più la strada. Da tener presente anche l’aumento di vandali che potrebbero entrare nelle case disabitate creando numerosi e costosi danni economici. Per ultimo ma non per questo meno importante il valore storico e artistico che tale strada ha; è noto infatti che questa sia l’ultima delle grandi vie di comunicazione ad essere aperta ex novo negli ultimi 200 anni in Italia.



Ci rivolgiamo quindi a chi è responsabile di tale decisione e di tale incuria affinché intervenga prontamente a fare i lavori che si ritengano necessari per il ripristino e la riapertura della strada, ribadendo che questa situazione provocherà gravi conseguenze economiche, turistiche e ambientali. I cittadini e gli amanti della montagna, che sono tanti, non si capacitano di tale decisione dopo aver avuto la possibilità, dai vari enti coinvolti, di costruire, comprare terreni o prendere in gestione le varie attività commerciali né tanto meno che si possa chiudere una strada dicendo che non ci sono i soldi per sistemarla senza nemmeno avere in mano preventivi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Evidenziato ciò facciamo presente che tale situazione critica è conseguenza della mancata manutenzione della strada quindi responsabilità degli enti interessati che non si sono mai attuati nonostante le numerose segnalazioni , sollecitazioni e proteste dei cittadini. I cittadini si riuniranno il giorno 26 gennaio 2018 alle ore 21:00 presso la la sede distaccata del comune di Coreglia Ant.lli nel paese di Ghivizzano, Via Nazionale 83, ed invitano le autorità sopraccitate a partecipare all’assemblea pubblica per fornire tempestivamente le spiegazioni dovute e rassicurare i cittadini stessi che i cartelli verranno tolti e che i lavori saranno fatti nel più breve tempo possibile. In mancanza delle spiegazioni e delle garanzie richieste ricorreranno con ogni mezzo di legge e ragione per ottenere il rispetto dei diritti che sono loro dovuti. I cittadini promotori dell’assemblea.