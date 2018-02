A Villa Webb la presentazione del progetto musicale "Awen Light"

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 21 febbraio 2018, 22:26

Venerdì 23 febbraio è il giorno di "M'illumino di meno", campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico promossa da Radio due e Caterpillar alla quale anche la Croce Rossa Italiana e il Comitato di Bagni di Lucca aderiscono

martedì, 20 febbraio 2018, 23:34

Domenica 25 febbraio escursione nei boschi della Val di Lima con gli amici dell'associazione G.E.C.O. che, come Officina Natura fa parte della F.I.E., la Federazione Italiana Escursionismo. Tutti insieme per scoprire gli antichi borghi montani di Casoli, Casabasciana e Crasciana, nel comune di Bagni di Lucca

martedì, 20 febbraio 2018, 23:15

Sono stati ritrovati stamattina i due giovani scialpinisti dispersi ieri in Val di Luce per la preoccupazione dei propri familiari che avevano fatto scattare le ricerche del Sast di Lucca e di quello dell'Appennino oltre al Saer

martedì, 20 febbraio 2018, 22:13

I consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, del gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca – Gemignani Sindaco”, intervengono per fare chiarezza sul loro pensiero circa la questione della scuola di San Cassiano dopo che da giorni circolerebbero voci infondate in merito

martedì, 20 febbraio 2018, 15:35

Sarà riaperta al transito veicolare dalle prime ore di domani (mercoledì 21 febbraio) la strada provinciale n. 56 della Valfegana nel tratto compreso tra la località "Fontanone" e il rifugio Casentini

martedì, 20 febbraio 2018, 15:13

I cittadini di Montefegatesi denunciano la pessima condizione in cui si trova la strada che collega la frazione a quella di Ponte a Serraglio, auspicando un pronto intervento da parte dell'amministrazione comunale per tappare le numerose buche presenti sull'asfalto