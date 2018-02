Al CineClub un'intera serata dedicata al tema dell'emigrazione

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 13 febbraio 2018, 12:22

Giovedì 15 febbraio, a Bagni di Lucca-Villa, Biblioteca Comunale “Adolfo Betti” (ex Chiesa Inglese), nell’ambito de Lamerica dieci Storie dall'America: il cinema statunitense come specchio del "Nuovo Mondo",Michele Cecchini presenterà il suo romanzo "Per il bene che ti voglio" che racconta della emigrazione dalla Garfagnana agli Stati Uniti negli anni...

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:27

Domenica 11 febbraio torna il Carneval Fornoli, la storica manifestazione legata al Carnevale e al Mammalucco, la maschera disegnata da Gilberto Malerbi. La sesta edizione della sfilata prenderà il via alle 14 da piazza Ponte d’Oro a Chifenti per attraversare il Ponte delle Catene e quindi sfilare in Fornoli

giovedì, 8 febbraio 2018, 14:53

Dal 27 aprile e fino al 20 maggio torna a Bagni di Lucca, e nelle sue frazioni, la rassegna Teatro Scuola, il più grande scambio culturale per le scuole. Un progetto educativo di inclusione sociale legato a scuola e teatro, che porterà sul territorio tanti spettacoli ed iniziative, e soprattutto...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 21:36

Nel periodo natalizio la parrocchia di San Pietro a Corsena ha organizzato un’iniziativa per raccogliere materiale da destinare alle scuole del comune di Bagni di Lucca

mercoledì, 7 febbraio 2018, 18:54

Sul finanziamento ottenuto per la realizzazione della nuova palestra di Fornoli interviene anche il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" per esprimere la propria soddisfazione e per ripercorrere un po' la storia del progetto

mercoledì, 7 febbraio 2018, 13:03

La sicurezza dei cittadini e degli automobilisti prima di tutto. E' la priorità della provincia di Lucca per quanto riguarda la viabilità di propria competenza sia che si tratti di manutenzioni della carreggiata, sia di alberature ai lati delle strade, come nel caso della frazione di Fornoli nel comune di...