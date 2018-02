Al Circolo dei Forestieri la presentazione del nuovo libro di Maura Bertolozzi

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 27 febbraio 2018, 11:52

"Da Regina d'Europa a Cenerentola penalizzata per far luce ad altre località". Per Riccardo Zucconi, candidato alla Camera nel collegio uninominale per il centrodestra, è questo il destino di Bagni di Lucca, di cui ha parlato sabato scorso in un incontro con la popolazione al Circolo dei Forestieri

domenica, 25 febbraio 2018, 09:47

Ieri mattina alle 11, con un po’ di ritardo derivato dal gran numero di impegni elettorali che tutti i candidati politici hanno sul territorio, presso il Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca si è tenuto un incontro con la popolazione dei due candidati al Senato ed alla Camera Massimo...

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:10

Sabato 24 febbraio alle ore 21,30 a Villa Webb, si terrà la serata di presentazione del progetto musicale Awen Light, nato dalla collaborazione della cantante lucchese Anastasia Giusti con il noto batterista e produttore Fank Andiver

mercoledì, 21 febbraio 2018, 22:26

Venerdì 23 febbraio è il giorno di "M'illumino di meno", campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico promossa da Radio due e Caterpillar alla quale anche la Croce Rossa Italiana e il Comitato di Bagni di Lucca aderiscono

martedì, 20 febbraio 2018, 23:34

Domenica 25 febbraio escursione nei boschi della Val di Lima con gli amici dell'associazione G.E.C.O. che, come Officina Natura fa parte della F.I.E., la Federazione Italiana Escursionismo. Tutti insieme per scoprire gli antichi borghi montani di Casoli, Casabasciana e Crasciana, nel comune di Bagni di Lucca

martedì, 20 febbraio 2018, 23:15

Sono stati ritrovati stamattina i due giovani scialpinisti dispersi ieri in Val di Luce per la preoccupazione dei propri familiari che avevano fatto scattare le ricerche del Sast di Lucca e di quello dell'Appennino oltre al Saer