Bagni di Lucca



Al Circolo dei Forestieri un incontro su sport e disabilità

sabato, 3 febbraio 2018, 17:30

L’ambizioso progetto di rendere il comune di Bagni di Lucca accessibile a chiunque, sta andando avanti, e parte dallo sport.

Martedì 30 gennaio si è svolto, presso La Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, un incontro tra: amministrazione (assessore Francesca Lenzarini e consiglieri delegati Silvano Salotti e Maria Barsellotti), il presidente territoriale dell’Anmil Max Mallegni e le associazioni sportive (Jurassic Bike, Tennis Club Bagni di Lucca Terme, Judo centro RAP, Rockonda ASD, ASD Atletica Bagni di Lucca Terme, Toscana Adevnture ASD, Aguaraja, e-bike, Bagni di Lucca Trekking, Flyten, Bagni di Lucca off road, Vicaria Val di Lima.)

Il tema della serata, sport e disabilità, ha portato al confronto le associazioni che hanno messo in evidenza le diverse problematiche che un disabile potrebbe riscontrare nel praticare lo sport di cui si occupano.

Da qui l’impegno di tutti per migliorare la situazione cercando di lavorare sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Alcuni progetti sono già avviati, altri stanno per nascere, con il lavoro di squadra ci auguriamo di riuscire ad innescare l’effetto domino che porterà il paese ad essere completamente fruibile.

I prossimi step saranno: valutare nel complesso le esigenze delle associazioni sportive e capire come muoversi in termini di progettualità, perseguire nel percorso con le scuole e prendere contatti con le strutture ricettive del territorio in modo da coinvolgerle nel progetto.