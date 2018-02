Boggi: “Potature e abbattimenti, occorre eliminare le fonti di rischio”

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 7 febbraio 2018, 18:54

Sul finanziamento ottenuto per la realizzazione della nuova palestra di Fornoli interviene anche il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" per esprimere la propria soddisfazione e per ripercorrere un po' la storia del progetto

martedì, 6 febbraio 2018, 17:58

Il gruppo Progetto Rinascimento apprende con estrema soddisfazione che il progetto, approvato con delibera di giunta nel 2015, relativo alla ricostruzione della palestra comunale polivalente presso il plesso scolastico di Fornoli, è stato interamente finanziato per l'importo totale di € 1.272.000,00 con la legge di bilancio 2017

martedì, 6 febbraio 2018, 13:50

È stato un importante momento di confronto tra amministrazione e cittadini, il sindaco ha ribadito che le attività delle associazioni sul territorio sono molto importante e devono essere valorizzato nel migliore dei modi

lunedì, 5 febbraio 2018, 15:37

Questi i cartelli apparsi stamattina sui portoni delle chiese delle parrocchie di Bagni di Lucca. Su ognuno una scritta differente. Una manifestazione da parte dei fedeli dell’abbandono vissuto in queste piccole comunità di montagna

lunedì, 5 febbraio 2018, 14:40

L’idea è stata partorita frequentando gli incontri di catechesi con don Raffaello Giusti e leggendo l’enciclica ”Laudato si” di Papa Francesco. Le esortazioni alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente hanno fatto breccia nel cuore di sette ragazzi della Val di Lima, tutti tra i 13 e i 22 anni, che...

sabato, 3 febbraio 2018, 17:30

Il tema della serata, sport e disabilità, ha portato al confronto le associazioni che hanno messo in evidenza le diverse problematiche che un disabile potrebbe riscontrare nel praticare lo sport di cui si occupano