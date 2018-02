Bagni di Lucca



Comune e associazioni a confronto per la gestione delle manifestazioni

martedì, 6 febbraio 2018, 13:50

Ieri sera, nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, si è tenuta una riunione con tutte le associazioni iscritte all'albo comunale. Il sindaco, Paolo Michelini, gli assessori Giambastiani e Lenzarini, e il consigliere Barsellotti, hanno illustrato le modifiche al regolamento per “la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, in relazione alle iniziative Sportive, Turistiche, Culturali e ricreative di sviluppo in campo economico di volontariato e di investimento – istituzione dell’Albo delle Associazioni”, in cui si hanno le norme che regolano la concessione di Patrocinio e Collaborazione e soprattutto la gestione delle manifestazioni. Inoltre sono state anticipate le modifiche anche al regolamento TOSAP, che nello specifico interessa le associazioni per l'utilizzo temporaneo del suolo pubblico, e delle affissioni il cui servizio è stato re-internalizzato all'interno dell'ente.

A chi non è potuto essere presente verrà inviato un breve resoconto via mail, uffici e amministratori sono sempre disponibili per chiarimenti di ogni tipo.

È stato un importante momento di confronto tra amministrazione e cittadini, il sindaco ha ribadito che le attività delle associazioni sul territorio sono molto importante e devono essere valorizzato nel migliore dei modi. Bagni di Lucca è un comune ricco di iniziative e l'amministrazione ringrazia per i numerosi presenti.