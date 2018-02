Bagni di Lucca



Corsi gratuiti di autodifesa a Bagni di Lucca

giovedì, 1 febbraio 2018, 15:15

Il comune di Bagni di Lucca, come già annunciato durante il convegno tenutosi il 25 novembre 2017, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, mette a disposizione corsi gratuiti di autodifesa.

Il corso sarà tenuto dal ASD Judo Centro R.A.P presso i locali parrocchiali di Bagni di Lucca Villa, che il 25 novembre hanno illustrato in cosa consiste il corso. Con “autodifesa” infatti non si intende un atto puramente ed esclusivamente fisico ma un percorso in cui la donna diviene consapevole del proprio corpo e acquista sicurezza in sé.



Le prime 15 persone che si iscriveranno avranno diritto a 10 lezioni gratuite. Il corso non necessita di particolari doti fisiche o sportive ed è aperto tutte le donne dai 16 anni in su. Le lezioni cominceranno giovedì 1 marzo e si terranno tutti i giovedì a seguire, dalle ore 20:45 alle 21:45. Gli istruttori saranno Boldi Marco, Baldera Claudio, Niccola Stefano, Barsanti Giacomo. Sarà a carico dei partecipanti al corso il tesseramento presso l’associazione, anche il primo giorno di lezione (costo 8 euro) in quanto la tessera è comprensiva di assicurazione e si dovrà presentare un certificato per “attività sportiva non agonistica” in corso di validità.

Per iscriversi potete: inviare una mail a: segreteriasindaco@comunebagnidilucca.it; chiamare al numero: 0583-809945 dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00, oppure presentarvi direttamente in comune presso la segreteria del sindaco.

Per l’iscrizione saranno necessari i vostri dati: nome e cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, recapito telefonico, e-mail