Bagni di Lucca



Escursione in Val di Lima

martedì, 20 febbraio 2018, 23:34

Domenica 25 febbraio escursione nei boschi della Val di Lima con gli amici dell'associazione G.E.C.O. che, come Officina Natura fa parte della F.I.E., la Federazione Italiana Escursionismo. Tutti insieme per scoprire gli antichi borghi montani di Casoli, Casabasciana e Crasciana, nel comune di Bagni di Lucca.



Un escursione nel verde di questa valle che si mostra ancora selvaggia e boscosa, punteggiata di piccoli paesi dalle strette viuzze che scendono a ventaglio dalle sommità dei colli su cui sorgevano torri e castelli a controllo del territorio. Partiremo da Casoli, che è uno dei paesi più antichi della Val di Lima. Qui i siti archeologici ci parlano di Liguri Apuani, di Romani e di Longobardi, di antichi osservatori astronomici, di incisioni misteriose e di resti di un antico castello.



Ma l'escursione attraverso il bosco ci condurrà, a Casabasciana con la bella pieve fuori dal borgo che fu castello in epoca medievale e a Crasciana, il borgo più alto e isolato dei tre che visiteremo con la nostra escursione. Un percorso di 15 km con dislivello complessivo di 395 metri. Difficoltà E. Abbigliamento da trekking. Pranzo al sacco. Per altre info e per partecipare 333.5399917