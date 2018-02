Bagni di Lucca : montefegatesi



Fiori nei... crateri

martedì, 20 febbraio 2018, 15:13

Provocatoriamente, gli abitanti di Montefegatesi, frazione montana del comune di Bagni di Lucca, hanno riempito alcune delle innumerevoli buche della strada che collega il loro paese a Ponte a Serraglio con delle zolle di terra e dei fiori. Un modo, simpatico, di protestare per le condizioni pessime del manto stradale della strada che ogni volta gli abitanti del paese sono costretti a percorrere data la chiusura, a fasce orarie, della strada Montefegatesi-Bagni di Lucca a causa dei lavori di Telecom.



"Siamo ai preparativi per il Verdemura nostrano - scherzano gli abitanti -. Vista la disponibilità tecnica e logistica, stiamo infatti preparando una manifestazione che si svolgerà lungo la Via che da Montefegatesi scende a Ponte a Serraglio. La preparazione sarà però molto lunga, date le numerose buche che dovranno essere ricoperte. Chi volesse aiutare, può piantare un bellissimo fiore nei numerosi buchi presenti in questa strada. Ovviamente invitiamo tutta l'amministrazione ed in particolare l'assessore alla montagna all'inaugurazione della festa oltre che a concederci il patrocinio!"



"Ovviamente - spiegano - si fa per ridere. Dopo le buche colorate con il nero dall'amministrazione Betti, e dopo i "buchi neri" che inghiottivano le macchine durante l'amministrazione Donati, adesso è la volta di questa amministrazione che tanto aveva parlato bene a maggio-giugno per poi fare peggio delle persone che criticavano. Almeno per ora".



"Auspicando che vengano tappate le buche e fatta pressione alla Telecom che non ha asfaltato laddove ha spaccato - concludono gli abitanti - vi salutiamo dalla "Strada dell'infiorata" (idea presa da un video sulla rete in questi giorni)".