Bagni di Lucca



Judo Centro Rap dona un contributo alla Croce Rossa

sabato, 3 febbraio 2018, 09:30

Il 18 febbraio, presso i locali parrocchiali di Bagni di Lucca, i dirigenti del Judo Centro Rap, Claudio Baldera, Marco Boldi, Giuliano Rossi, hanno consegnato al presidente della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, Moreno Fabbri accompagnato dal vicepresidente Francesco Tolomei e dal consigliere Nicola Consani, un contributo finalizzato all’acquisto della autoambulanza Porter, da utilizzare per l’accesso nelle frazioni con strade strette.

Tale somma è stata raccolta tramite una manifestazione in ricordo del maestro Aladino D'Alfonso e, grazie alla generosa collaborazione degli associati, di tutti gli atleti ed ex atleti presenti, si è concretizzata.

La Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, cerca di essere sempre più presente e pronta a rispondere alle necessità della popolazione, per fare ciò ha bisogno di volontari e mezzi sempre in maggior numero.

In questo periodo non roseo, atti come questo, dimostrano quanto la solidarietà della popolazione possa contribuire in maniera importante al funzionamento e sostentamento delle associazioni che hanno come unico scopo quello di aiutare le persone.

"Un sentito ringraziamento - ha commentato la Cri - al Judo Centro Rap di Bagni di Lucca ed a tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo".