La 25^ rassegna Teatro Scuola torna agli antichi fasti

giovedì, 8 febbraio 2018, 14:53

di simone pierotti

Dal 27 aprile e fino al 20 maggio torna a Bagni di Lucca, e nelle sue frazioni, la rassegna Teatro Scuola, il più grande scambio culturale per le scuole. Un progetto educativo di inclusione sociale legato a scuola e teatro, che porterà sul territorio tanti spettacoli ed iniziative, e soprattutto tante persone. Le cifre sono notevole e rilanciano un progetto che, nelle prime edizioni, aveva riscosso un enorme successo. La manifestazione 2018 è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta presso il Circolo dei Forestieri. A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Michele e il consigliere con delega al turismo Maria Barsellotti, il Provveditore agli Studi Donatella Buonriposi, il direttore di Teatro Scuola dott.ssa Wanda e lo staff che ha lavorato al progetto.

I numeri della rassegna saranno notevoli: 90 spettacoli, 57 scuole provenienti da tutta Italia coinvolte, 30 laboratori, 2 scuole di danza, un orchestra giovanile, un tendone da circo, 2500 ragazzi che parteciperanno alle giornate.

“E’ la 25° edizione di una rassegna – ha esordito il primo cittadino – che ha fatto conoscere Bagni di Lucca alle scuole di tutta Italia. Come amministrazione ci siamo impegnati perché fosse rilanciata tornando ai numeri di un tempo. Per questo ci siamo rivolti ad operatori esperti e la dott.ssa Wanda ci ha convinti con un progetto davvero bello ed importante. Già i numeri sono notevoli, ritengo che sarà l’edizione con maggiore partecipazione”.

Il Provveditore Donatella Buonriposi è intervenuta ricordando i tempi in cui era dirigente scolastico a Bagni di Lucca: “Sono molto legata a questa rassegna perché il teatro ha un grande valore per i nostri giovani. Abbiamo coinvolto più scuole possibili ed inserito novità, come l’interscambio col progetto Erasmus o alternanza scuola lavoro”.

Tra gli interventi, il consigliere Barselotti ha elogiato il lavoro svolto dal team di Teatro Scuola, rimarcando il grande ritorno turistico e di immagine che l’evento avrà.

La dottoressa Wanda ha illustrato la rassegna, non senza commozione: “Ho lavorato dal 97 al 2007 per la comunità di Bagni di Lucca per cui per me si tratta di un ritorno a casa. Abbiamo creato un team e lavorato con le risorse che avevamo a disposizione, interagendo con scuola, con associazioni e gli assessorati. E’ venuto fuori un lavoro che reputo eccellente, ne sono orgogliosa”.