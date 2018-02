Bagni di Lucca



La Croce Rossa aderisce alla campagna "M'illumino di meno"

mercoledì, 21 febbraio 2018, 22:26

Venerdì 23 febbraio è il giorno di "M'illumino di meno", campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico promossa da Radio due e Caterpillar alla quale anche la Croce Rossa Italiana e il Comitato di Bagni di Lucca aderiscono.

quest'anno la tematica è Camminare e far camminare, con questa campagna dal 2005, ogni anno, una trasmissione di Radio2, Caterpillar, chiede ai suoi ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono proprio indispensabili alle 18 di un pomeriggio di febbraio

Un’iniziativa simbolica e concreta – spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità.

L'invito che vi facciamo come Croce Rossa è quello di risparmiare energicamente, promuovere stili di vita sani tutti i giorni e in particolare venerdì di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, magari usando altre fonti sostenibili e ridurre l'uso delle macchine promuovendo gli stili di vita sani usando ad esempio i mezzi pubblici, camminando o andando in bicicletta.

Vi invitiamo inoltre a fare una bella cena salutare a lume di candela con i vostri amici, la famiglia o anche a lavoro e a condividere le vostre foto con l'hashtag #MilluminoDiMeno.

seguiteci anche sulla nostra pagina Instagram Giovanicribagnidilucca dove troverete dei contenuti per promuovere la giornata del risparmio energetico