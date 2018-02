Bagni di Lucca



Mallegni e Zucconi, due... staffette di un’unica squadra di centro destra

domenica, 25 febbraio 2018, 09:47

di loreno bertolacci

Ieri mattina alle 11, con un po’ di ritardo derivato dal gran numero di impegni elettorali che tutti i candidati politici hanno sul territorio, presso il Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca si è tenuto un incontro con la popolazione dei due candidati al Senato ed alla Camera Massimo Mallegni e Riccardo Zucconi.



In una valle come quella del Serchio, dove da decenni c’è tanta passione per lo sport soprattutto per il ciclismo, parlare di squadre e staffette anche in politica risveglia i ricordi e gli animi di molti. Le due staffette, come amano definirsi loro, di quell’unica squadra del centro destra composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, noi con l’Italia e la Lega che è scesa in campo per disputare il tanto atteso torneo, pardon tornata elettorale per le elezioni politiche del quattro marzo 2018.



Tanto atteso ed il perché di tale definizione l’ha spiegato dal primo candidato Zucconi che ha preso la parola presentato, ove ve ne fosse bisogno, dal consigliere comunale di Bagni di Lucca Claudio Gemignani. Zucconi ha esordito: “Gli italiani sono abbastanza stufi di governi più o meno tecnici non votati dalla popolazione da anni. Siamo arrivati al giro di boa politico nel quale finalmente si potrà decidere di nuovo chi mandare a governare.”



Zucconi ha iniziato parlando del suo ruolo di imprenditore che ha dato nella sua lunga carriera posti di lavoro a migliaia di persone. Dice Zucconi: “Anch’io ho dato posti di lavoro per tanti anni, non bisogna confondere la politica con il lavoro. Agire sulla leva del lavoro per fare politica è una cosa abbastanza immorale. C’è qualcuno che, attraverso l’offerta del lavoro nella valle del Serchio pensa di fare politica. Anche in senso cristiano è abbastanza fuori dai principi e dai parametri morali e di correttezza. Il potere si può esercitare ma in modo moralmente accettabile, sia esso politico che economico.”



Altra cosa importante secondo Zucconi sta nel fatto che tutti i partiti di centro destra finalmente si presentano uniti. Se qualcuno si sente maggiormente vicino ad un partito di centro destra ed alla sua politica, basta fare la croce su questo partito senza dubbi di sorta. Zucconi ha criticato duramente lo schieramento di centro sinistra dove ci sono Emma Bonino e Tabacci insieme. Dichiara Zucconi: “Le linee fondamentali della loro politica sono quelle dei matrimoni gay, adozioni gay, eutanasia ed così via. Io non sono disposto neppure a mettermi a sedere per discutere di questi argomenti.” Zucconi prosegue: “Noi siamo un paese fondatore dell’Europa, ma abbiamo il debito pubblico maggiore, un’occupazione al disastro e grazie al governo Renzi abbiamo accumulato altri 350 miliardi di deficit pubblico. La giusta ricetta per invertire una tendenza al disastro economico è la flat tax che ricreerà una maggiore circolazione di denaro e quindi una ripresa dell’economia. Gli altri argomenti trattati sono la disoccupazione dei giovani e dei meno giovani, l’assistenza agli anziani, l’assistenza sanitaria, la mancanza di tutela della gente e la tutela dalle banche”.



Dice Zucconi: “L’esempio più lampante dopo lo scandalo di Banca Etruria, è il mantenimento della Boschi nelle liste elettorali candidandola al nord, a Bolzano. Oltre a questo ci sono i contributi alle grandi aziende in fine legislatura in cambio di promesse di assunzioni. La subitanza psicologica che c’è in queste zone verso chi ha gestito il potere politico fino ad ora non è più accettabile. I cittadini della Garfagnana e della valle del Serchio e provincia si debbono sentire liberi di votare ed eleggere chi vogliono senza paure di ricatti occupazionali. Esiste inoltre un altro tipo di subitanza che è quella burocratica, ovvero fare intendere al popolo che ogni cosa non sia dovuta ma sia gentilmente concessa.”



Chiusura delle frontiere ed aiuti alle popolazioni del mondo nei loro paesi di origine o in Italia ma solo se profughi che realmente hanno diritto di stare nel nostro paese. Continua Zucconi riportando un dato: “La provincia di Lucca è prima in Italia per furti nelle abitazioni; a fronte di questa invasione un senatore come Marcucci o un consigliere come Baccelli dovrebbero andare alle Prefetture, dai Questori, fare aumentare gli organici a livello di polizia e carabinieri. La legittima difesa deve essere legittima e non si deve criminalizzare chi difende la propria casa.”



La staffetta con Massimo Mallegni è poi continuata con l’intervento del candidato al Senato di Forza Italia che ha iniziato il suo incontro con la popolazione scusandosi per il ritardo dovuto agli innumerevoli impegni politici sul territorio che si sono sommati ad un inconveniente da risolvere nella propria azienda che gli ha fatto slittare un po’ i tempi del programma della giornata. Ha esordito Mallegni: “Al contrario di altri colleghi candidati come Baccelli che ha vissuto solo di politica, io vivo del mio lavoro come albergatore che non posso trascurare o dimenticare. La politica la faccio, come il mio collega Zucconi, per passione ma entrambi viviamo di altro. Politica fatta per passione e non per sete di potere o per lavoro.”



Questo è stato uno dei temi dominanti di tutta la campagna elettorale del candidato al Senato Massimo Mallegni e del collega candidato alla Camera Riccardo Zucconi. Lavorare prima di tutto, avere un mestiere da tenere stretto. Non dobbiamo dimenticare mai che nella vita bisogna lavorare, questa è la vita reale.



Dare risposte alla gente, questo è il programma di Mallegni, dare risposte anche facendo tesoro della lunga esperienza di amministratore pubblico come sindaco di Pietrasanta. Dice Mallegni: “Presenza sul territorio e dialogo con la gente che vi abita non solo nel periodo delle elezioni ma anche in futuro. Uno che ha la fortuna di essere nominato candidato del collegio la deve sfruttare; è come se fosse sindaco di un grande comune, il collegio appunto e questo ti lega ancora di più al territorio. In questi anni chi faceva il parlamentare è stato poco o nulla sul territorio ad eccezione delle apparizioni per inaugurazioni e manifestazioni.”



Reduce da una visita al centro anziani di Borgo a Mozzano, ha ribadito l’importanza dell’aiuto alle persone che vivono la terza età che, spesso, con i loro risparmi sostengono le realtà e la vita dei più giovani. Quando saranno esaurite queste risorse familiari che accadrà al territorio e a chi vi abita? Mallegni ha attaccato poi Marcucci sul problema viabilità, ascoltando i problemi delle aziende più o meno grandi della Garfagnana che ha avuto modo di visitare. “Il mio obiettivo – dice - è continuare a lavorare per questa terra fatta di gente operosa; oggi c’è l’obbligo di stare sul territorio. Flat tax per le belle realtà imprenditoriali della Garfagnana che hanno dimostrato tanta voglia di fare con tanto ingegno e che non sanno come fare a far arrivare i mezzi nelle loro sedi aziendali. Avete avuto per anni un senatore che è stato sottosegretario di stato, presidente della commissione del senato della repubblica, parlamentare per tre volte e non è riuscito a fare una strada. Io nel mio comune sono stato un genio allora? Ho fatto l’area industriale, ho realizzato la viabilità di accesso, ho messo nelle condizioni le aziende del mio comune di avere uno sbocco sul casello autostradale, ho diminuito le tasse, ho aumentato la sorveglianza ed altro ancora. Ma vi assicuro che io non sono un genio, sono una persona normale che fa cose normali.”



Ha concluso Mallegni il suo intervento citando la dichiarazione di Mario Puglia a Castelnuovo di alcuni giorni fa: “Avete avuto la fortuna o sfortuna di aver provato Marcucci; di fronte a voi c’è questa scelta: se siete contenti, come dice Puglia, di quello che ha fatto Marcucci fino ad ora allora votatelo, ma se non siete contenti di quello che ha fatto fino ad ora e di quello che si poteva fare allora votate Mallegni.”



E’ intervenuto all’incontro anche il consigliere provinciale e del comune di Coreglia Antelminelli di Fratelli d’Italia Pietro Frati che ha confermato la linea politica della coalizione di centro destra che sarà quella di una presenza costante sul territorio ed un contatto e confronto con la popolazione. Anche il consigliere del comune di Barga di Forza Italia Guido Santini ha seguito l’incontro dell’amico Mallegni. Altra presenza importante all’incontro è stata quella del presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco e quella del rappresentante dei giovani di Forza Italia di Lucca.



Alla fine dell’incontro un aperitivo per tutti dove il candidato Mallegni ha continuato a confrontarsi con la gente. Presenza sul territorio, ascolto della popolazione ed uffici politici sempre aperti anche dopo le elezioni per mantenere quel contatto che migliora la gestione della cosa pubblica. Tutti si augurano che le due staffette della squadra politica di centro destra continuino come ora a fare il “Giro della Valle delle Garfagnana” una volta elette al Senato ed alla Camera non dimenticandosi del contatto fisico con quel territorio e la sua popolazione che è mancato per tanti anni di governo di centro sinistra. Una sana alternanza democratica alla guida del paese e di conseguenza della valle del Serchio forse riuscirà a fare il resto.