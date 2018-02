Bagni di Lucca



Mallegni (FI) in visita alla Euromarchi: "Portare avanti la vera tradizione del Made in Italy"

mercoledì, 14 febbraio 2018, 18:08

"Non sono contrario a priori all'introduzione di dazi a difesa dei piccoli artigiani e piccole imprese di ogni settore che portano avanti la vera tradizione del Made in Italy e che stanno pagando il prezzo più alto della concorrenza a basso costo e bassissima qualità di Cina ed altri competitor. Sta succedendo tutto sotto i nostri occhi: stiamo perdendo pezzi della nostra storia, con aziende che hanno una storia anche centenaria, della nostra manifattura e manodopera più qualificata che spesso ha un radicamento forte con i piccoli centri e con le piccole comunità". E' il commento di Massimo Mallegni, candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Lucca e Massa Carrara e capolista nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze in occasione del tour nelle aziende della provincia di Lucca e Massa Carrara. Mallegni ha visitato la storica Euromarchi di Bagni di Lucca specializzata nella realizzazione di presepi, articoli religiosi ed angeli.

Secondo Mallegni è inoltre necessario sostenere "le piccole imprese ed i piccoli artigiani attraverso contributi per stimolare la creazione di negozi e vetrine online che rappresentano l'unico strumento per raggiungere mercati lontani che altrimenti non potrebbero raggiungere. La difesa del Made in Italy – ha concluso – e di tutte le imprese che operano, producono e alimentano una filiera tricolore dando lavoro in loco, devono essere uno dei punti su cui iniziare a ragionare e lavorare seriamente. Serve un grande progetto per rilanciare il Made in Italy delle piccole eccellenze".