Bagni di Lucca



Materiale raccolto dalla parrocchia di S. Pietro a Corsena per le scuole

mercoledì, 7 febbraio 2018, 21:36

Nel periodo natalizio la parrocchia di San Pietro a Corsena ha organizzato un’iniziativa per raccogliere materiale da destinare alle scuole di Bagni di Lucca. Col seguente comunicato si intende ringraziare tutti coloro che hanno accolto questo invito: Conad City di Bagni di Lucca, Cartiera Santa Caterina di Villa Basilica, T.Karta Bagni di Lucca e anche una serie di privati/attività/ditte della zona che hanno preferito rimanere anonimi e che riceveranno dei ringraziamenti privati.

"Abbiamo raccolto e distribuito - spiegano gli organizzatori - nei vari plessi del territorio (San Cassiano, Fabbriche di Casabasciana, Bagni di Lucca Villa e Fornoli) carta igienica, scottex, carta per fotocopiatrice e stampante, materiale di cartoleria (penne, lapis, matite, pennarelli), bicchieri di plastica. Ai ringraziamenti della Parrocchia si uniscono quelli dell’Istituto Comprensivo. In un periodo in cui solo le notizie cattive paiono non mancare mai, speriamo di poter trasmettere un messaggio importante e di fiducia: tutti i gesti, dal più grande al più piccolo, oltre a essere stati immensamente apprezzati, hanno contribuito, una volta messi insieme, a costituire un contributo importante, dimostrando che unendo le forze si può ancora fare qualcosa di buono e concreto. Il modo in cui tanti hanno deciso di darci una mano ci ha veramente riempito di gioia e soddisfazione".