"Miseria&Nobiltà" fa tappa a Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 14 febbraio 2018, 18:08

Massimo Mallegni, candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5, ha visitato la storica Euromarchi di Bagni di Lucca specializzata nella realizzazione di presepi, articoli religiosi ed angeli

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:31

L'Arcidiocesi di Lucca interviene per fare chiarezza sulla situazione delle parrocchie nel comune di Bagni di Lucca dopo l'affissione ai portoni delle chiese dei cartelli di protesta da parte dei fedeli

martedì, 13 febbraio 2018, 12:22

Giovedì 15 febbraio, a Bagni di Lucca-Villa, Biblioteca Comunale “Adolfo Betti” (ex Chiesa Inglese), nell’ambito de Lamerica dieci Storie dall'America: il cinema statunitense come specchio del "Nuovo Mondo",Michele Cecchini presenterà il suo romanzo "Per il bene che ti voglio" che racconta della emigrazione dalla Garfagnana agli Stati Uniti negli anni...

martedì, 13 febbraio 2018, 11:55

Un fuori programma giovedì 15 febbraio al CineClub di Bagni di Lucca con la presentazione del libro Per il bene che ti voglio di Michele Cecchini (scheda del libro e autore in allegato) che precederà la proiezione del film Nuovo Mondo. Un'intera serata dedicata al tema dell'emigrazione

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:27

Domenica 11 febbraio torna il Carneval Fornoli, la storica manifestazione legata al Carnevale e al Mammalucco, la maschera disegnata da Gilberto Malerbi. La sesta edizione della sfilata prenderà il via alle 14 da piazza Ponte d’Oro a Chifenti per attraversare il Ponte delle Catene e quindi sfilare in Fornoli

giovedì, 8 febbraio 2018, 14:53

Dal 27 aprile e fino al 20 maggio torna a Bagni di Lucca, e nelle sue frazioni, la rassegna Teatro Scuola, il più grande scambio culturale per le scuole. Un progetto educativo di inclusione sociale legato a scuola e teatro, che porterà sul territorio tanti spettacoli ed iniziative, e soprattutto...