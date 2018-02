Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento esulta: "Completamente finanziata la ricostruzione della palestra comunale polivalente"

martedì, 6 febbraio 2018, 17:58

Il gruppo Progetto Rinascimento apprende con estrema soddisfazione che il progetto, approvato con delibera di giunta nel 2015, relativo alla ricostruzione della palestra comunale polivalente presso il plesso scolastico di Fornoli, è stato interamente finanziato per l'importo totale di € 1.272.000,00 con la legge di bilancio 2017 essendo stato inserito nell'elenco dei comuni beneficiari dal MIUR.



"Il progetto - spiega il gruppo di minoranza -, fortemente voluto dall'amministrazione Betti, rappresenta il tassello mancante per il completamento del plesso di Fornoli, dalla stessa ristrutturato e reso a norma antisismica. Si spera che l'amministrazione Michelini faccia tesoro del finanziamento realizzando un polo sportivo a disposizione della comunità e di tutte le associazioni come in programma dell'amministrazione Betti al momento dell'approvazione del progetto stesso".



"La politica della giunta Betti - conclude - è stata premiata ancora una volta ottenendo per Bagni di Lucca un finanziamento a fondo perduto senza alcun onere a carico della comunità, vedremo se l'attuale amministrazione sarà in grado di fare altrettanto nei prossimi anni. Tale finanziamento era stato presentato anche in campagna elettorale come ulteriore intervento su Fornoli che si sarebbe concretizzato. Ennesima dimostrazione di fatti e non parole!"