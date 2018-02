Bagni di Lucca



Scialpinisti dispersi in Val di Luce, ritrovati sul versante emiliano

martedì, 20 febbraio 2018, 23:15

di andrea cosimini

Giornata intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano di Lucca che, dopo l'allarme scattato stanotte per il pescatore disperso in Garfagnana (poi fortunatamente rientrato nella mattinata), hanno ricevuto una seconda chiamata nella serata di ieri (martedì 20 febbraio) per due scialpinisti dispersi sull'Appennino tosco-emiliano.



L'allarme è arrivato dalla centrale del 118 intorno alle 21.30. Ad allertare i soccorsi sono stati proprio i famigliari che, non vedendo rientrare i due e non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con loro, hanno richiesto l'intervento delle squadre sul posto.



I due scialpinisti, tutti della zona di Firenze, erano partiti molto presto nella mattinata di ieri dalla Val di Luce per un'uscita sul Canale Segatini, passando dal Passo d'Annibale, con lo scopo di raggiungere, probabilmente, il monte Rondinaio.



Ed è proprio in Val di Luce, ovvero nella zona di partenza degli scialpinisti, che si sono concentrate le ricerche nella tarda serata. Sul posto si sono dirette due squadre del Sast Toscano, una della stazione di Lucca e una della stazione dell'Appennino, che, in collaborazione con il Saer, hanno proceduto all'individuazione, innanzitutto, delle macchine dei dispersi.



L'individuazione dei mezzi è stato dunque il primo passo prima di valutare successive ricerche durante la notte. Le operazioni, infatti, erano difficoltose a causa dell'oscurità e del maltempo che imperversava.



Oltre all'intervento delle squadre del Sast e Saer, comunque, un operatore del Sast ha coordinato l'intervento dalla centrale del 118.



Stamattina, fortunatamente, i due scialpinisti sono stati ritrovati sul versante emiliano.