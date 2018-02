Bagni di Lucca



Sette ragazzi elaborano un piano per la raccolta dei rifiuti in montagna

lunedì, 5 febbraio 2018, 14:40

L’idea è stata partorita frequentando gli incontri di catechesi con don Raffaello Giusti e leggendo l’enciclica ”Laudato si” di Papa Francesco. Le esortazioni alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente hanno fatto breccia nel cuore di sette ragazzi della Val di Lima, tutti tra i 13 e i 22 anni, che subito si sono adoperati per dare vita ad un piano di recupero in tre paesi montani del comune di Bagni di Lucca avvalendosi della collaborazione della locale società che si occupa della raccolta rifiuti Base srl.



Denise Martinelli, Federico Martinelli, Giada Oliani, Alessia Oliani, Angelica Carrera, Arianna Puppa e Saverio Romagnoli. Questi i nomi dei sette ragazzi che già nei giorni scorsi hanno avuto modo di realizzare un piano di lavoro che hanno poi presentato ad oltre una sessantina di abitanti della loro zona dimostratisi sensibili al problema dell’inquinamento.



Entusiasta dell’iniziativa Francesco Spettoli, assistente di Giuseppe Vitiello (amministratore di Base srl), che ha spiegato il percorso di recupero del materiale scartato raccolto nelle frazioni interessate dal progetto ed ha annunciato che tra pochi giorni verranno portati tre recipienti per le tre diverse raccolte di pile usate, medicinali scaduti e olio esausto. Base ha infine dato la propria disponibilità ad intervenire con il proprio personale nel momento in cui questi tre contenitori saranno colmi. Il numero da chiamare, in questo caso, è il: 340-7726629.