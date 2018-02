Bagni di Lucca



Torna il Carneval Fornoli con la sua sesta edizione

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:27

di simone pierotti

Domenica 11 febbraio torna il Carneval Fornoli, la storica manifestazione legata al Carnevale e al Mammalucco, la maschera disegnata da Gilberto Malerbi. La sesta edizione della sfilata prenderà il via alle 14 da piazza Ponte d’Oro a Chifenti per attraversare il Ponte delle Catene e quindi sfilare in Fornoli.

Quest’anno il tema del carnevale, per le scuole in concorso, è incentrato sul cinema (Ciak si gira..), con un monte premi, che mette in palio un bonus da 500 euro, da suddividere fra le prime tre scuole classificate per l’acquisto di materiale didattico. A tutte le altre attestato di partecipazione. Alla scuola prima classificata sarà consegnata la “Bandiera del Mammalucco”, da custodire per un anno fino alla prossima edizione.

Spettacolo, colori e allegria, ma non solo: ci saranno tanti eventi correlati, come la Banda Bassotti, il gruppo in maschera della Croce Rossa di Bagni di Lucca, il gruppo mascherato Scout Cngei, il gruppo etnico dell’Associazione Partecipazione e Sviluppo, le animazioni e il trucca-bimbi di Trukella e Blobò con le bolle di sapone giganti, illusionismo in piazza con mago Ugi Cilindro, i giochi di gomma di Pietro. Infine i mercatini dell’artigianato artistico e gli stand gastronomici con prodotti tipici.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale “Il Mammalucco” in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca, il comune di Borgo a Mozzano, l’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca e il comitato paesano di Chifenti, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, dell’Unione dei Comuni della Media Valle e con il contributo dell’Associazione Partecipazione e Sviluppo, della Geonova e di RaftingH20. L’ingresso è libero.