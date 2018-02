Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Su finanziamento palestra, l'ex giunta ha fatto il suo dovere"

mercoledì, 7 febbraio 2018, 18:54

di andrea cosimini

Sul finanziamento ottenuto per la realizzazione della nuova palestra di Fornoli interviene anche il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" per esprimere la propria soddisfazione e per ripercorrere un po' la storia del progetto.



"Anche il nostro gruppo accoglie con soddisfazione il finanziamento ottenuto per la realizzazione della nuova palestra di Fornoli - esordiscono i due -. Vogliamo però fare un po' di storia. Un'operazione verità. La palestra fu abbattuta dall'amministrazione Contrucci (era attaccata all'edificio scuola infanzia e primaria di Fornoli) perché dichiarata inagibile e pericolosa a livello sismico".



"L'amministrazione Donati - proseguono Gemignani e Lucchesi - fece un progetto per 1.190.000 euro per la realizzazione di un nuovo edificio polivalente. E ne chiese il finanziamento e alla provincia e alla Fondazione Cassa di Risparmio, nel 2012, sulla base dei bandi via via disponibili. Poi arriva la nuova Amministrazione, passano tre anni, c'è un bando, il comune partecipa e dopo oltre due anni, ottiene il finanziamento. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo subito, come nazione Italia, diversi terremoti. Ma questo è almeno servito a far prendere coscienza alle istituzioni, dello stato di disastro in cui versano le scuole, agevolandone i finanziamenti per gli adeguamenti sismici".



"Vogliamo sottolineare - aggiungono i due - che sempre l'amministrazione Donati fece il progetto e ne chiese il finanziamento, per l'adeguamento sismico del plesso di Fornoli. Come fece tante altre opere, scritte nelle lettere sotto".



Quindi la risposta alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dall'altro gruppo di opposizione in consiglio, "Progetto Rinascimento", che aveva rivendicato il ruolo della precedente giunta nell'ottenimento del finanziamento tanto atteso.



"L'amministrazione Betti - hanno incalzato - ha fatto il suo dovere: ha chiesto un finanziamento su un bando istituito. Cosa che dovrebbe essere prassi. Progetto Rinascimento non ci dica che non ha mai sbandierato queste sue e iniziative: lo ha fatto per bocca dei suoi consiglieri anche nell'ultimo consiglio comunale durante la discussione sulla mozione della scuola della montagna".



"Ripetiamo comunque - conclude Un futuro per Bagni di Lucca -, che ogni finanziamento ottenuto sulle scuole ci vede convintamente favorevoli e contenti. Chiediamo che tali luoghi, le palestre, diventino punto di raccolta in caso di emergenza. Bagni di Lucca non ne ha e purtroppo abbiamo visto che possono essere importanti. Vi invitiamo a leggere sotto".