Zucconi: "Bagni di Lucca merita un rilancio dopo il buio di questi ultimi mesi "

martedì, 27 febbraio 2018, 11:52

"Da Regina d'Europa a Cenerentola penalizzata per far luce ad altre località". Per Riccardo Zucconi, candidato alla Camera nel collegio uninominale per il centrodestra, è questo il destino di Bagni di Lucca, di cui ha parlato sabato scorso in un incontro con la popolazione al Circolo dei Forestieri.



"L'arrivo nella cittadina termale di una amministrazione a chiara impronta Pd - ha dichiarato -, voluta e sostenuta da Marcucci e Baccelli, ha portato in pochi mesi a fermare ogni tentativo di rilancio, almeno sotto il profilo del termalismo e delle attività turistiche. In meno di un anno la gestione dominata dagli uomini del Pd ha fatto registrare solo chiusure: chiusa la scuola di Scesta, chiusa la piscina di Villa Ada, in via di chiusura la scuola di San Cassiano. E chiudono uno dopo l'altro negozi e attività che non possono più reggere in una cittadina in stato di abbandono".



"Ultimo esempio - incalza -, la chiusura della Shelley House, che non era soltanto una libreria, ma un centro di produzione di eventi culturali, legati alla vita del poeta inglese che a Bagni di Lucca aveva soggiornato. Da non dimenticare poi che nulla è stato fatto a livello istituzionale per evitare che Bagni di Lucca perdesse pure uno dei pochi parroci rimasti. E mentre nelle frazioni della montagna i residenti devono ricorrere all'ironia, mettendo fiori e piante nelle buche, per ottenere che almeno si tappino i crateri sulle strade dissestate, sulla Lima e sugli affluenti continuano a sorgere - con il beneplacito partito dalla Provincia guidata da Baccelli - dighe in cemento, che sottraggono la poca acqua rimasta per il business delle società che vendono poi l'energia elettrica prodotta. Un danno enorme per l'ambiente che è alla base della politica di attrazione turistica, che tante associazioni tentano con grande merito di portare avanti".



"Con il centrodestra al governo - conclude -, Bagni di Lucca tornerà al centro dell'attenzione nell'ambito di un progetto di rilancio che parta dal recupero delle terme e dalla vera tutela dell'ambiente".