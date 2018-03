Bagni di Lucca



Al Casinò incontro su Lina Merlin, prima senatrice donna in Italia

mercoledì, 14 marzo 2018, 09:46

Un gruppo di senatrici vuole che a fianco dei busti di tanti colleghi maschi uno spetti anche a colei che tanto ha fatto per la parità dei sessi. E anche in questa galleria dei ricordi la prima donna sarebbe di nuovo lei, Lina Merlin così come è stata la prima donna a prendere la parola in Senato, unica senatrice della II legislatura della repubblica Italiana. Ma questo busto, richiesto nel 2017 in occasione del 130esimo anniversario della sua nascita ancora non c'è e, come affermano le promotrici della richiesta, evidentemente la rilevanza della sua figura è ancora tutta da scoprire.

L'occasione è oggi il 60esimo anniversario dell'abolizione della prostituzione legalizzata in Italia, divenuta legge il 20 febbraio 1958 con 385 voti a favore e 115 contrari, legge controversa che sarà per tutti e per sempre la Legge Merlin. Ma i motivi per ricordare la figura di Lina Merlin sono tanti: prima donna ad essere eletta al Senato, componente dell'Assemblea costituente, partigiana, politica a difesa da sempre dei diritti delle donne.



Di lei si parlerà a Bagni di Lucca venerdì 16 marzo alle ore 17 al Casinò Municipale, per iniziativa della sezione Val di Serchio dell'Associazione Auser Filo d'Argento e del Comune di Bagni di Lucca all'interno della ricca serie di eventi in “Omaggio alla Donna” promossa dalla Associazione Artisti Associati con il Patrocinio del Comune e della pro Loco. Con la giornalista Laura Cesarano Jouakim collaboratrice del Mattino, autrice della biografia dedicata a Lina Merlin edita nella Collana “Italiane” (Pacini Fazzi 2017) il pubblico interessato avrà modo di ripercorrere non solo le importanti tappe che portarono alla decisione dello Stato italiano di dichiarare fuori legge le case chiuse in Italia, ma anche di apprezzare le battaglie di questa grande donna. “Che peccato, scrive la Cesarano ricordarla 'solo' per la legge che chiuse le case di tolleranza! Angelina Merlin, per tutti Lina, fu molto di più”. Fu, per fare solo un esempio, la sua “cocciutaggine” che nell'Articolo 3 della Costuituzione dove si afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, fosse specificato “senza distinzione di sesso”. Precisazione ritenuta inutile dai più, ma fortemente pretesa dalla Merlin e che gettò le basi per il lungo cammino delle pari opportunità.