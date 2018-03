Bagni di Lucca



Base, guerra aperta tra l'ex amministratore unico e la giunta: “Che arroganza, andrò fino in fondo”

venerdì, 30 marzo 2018, 17:05

di simone pierotti

Una volta raggiunta la sede di Base, a Lugliano, si è intuito subito che la situazione non era delle più tranquille: su un lato della strada si era formato un “capannello” di persone, tra cui l’amministratore (anzi, per meglio dire “ex amministratore”) di Base, ingegner Giuseppe Vitiello, e un gruppo di dipendenti dell’azienda; poco più in là, invece, un’auto della polizia municipale e un agente a presidiare l’ingresso dello stabilimento.

La conferenza stampa di stamattina si è infatti tenuta direttamente in strada in quanto Vitiello non risulta più amministratore unico di Base e non può quindi accedere agli uffici. Poco male, perché l’ex amministratore è stato un fiume in piena contro l’amministrazione comunale.

“Sapete tutti della lettera con cui il sindaco Michelini mi ha sollevato dall’incarico. Ho provveduto a rispondere sottolineando che si tratta di un atto illegittimo. L’assemblea tenutasi il 29 marzo non può aver preso questo provvedimento in quanto in prima convocazione, è stata rinviata alla seconda del 12 aprile prossimo. Pertanto è tecnicamente impossibile aver deliberato quanto indicato”.

“Questa mattina un gruppo di rappresentanti del comune, assieme alla polizia municipale, ha atteso i lavoratori all’ingresso per comunicare loro che l’amministratore unico era cambiato. Un vero e proprio blitz da parte di chi allo stabilimento non era nemmeno mai stato, un blitz per comunicare un atto illegittimo!”.

Vitiello ha difeso a spada tratta il proprio operato: “Base è stata sempre gestita nel migliore dei modi, nella maniera più trasparente, ho rimesso in piedi un’azienda che è arrivata a produrre un utile e oggi, il giorno prima dello svolgimento del consiglio comunale che dovrà deliberare sulle tariffe della raccolta dei rifiuti, vengo cacciato! E’ un atto inaudito, senza spiegazione, se non quella di nascondere qualcosa, probabilmente che era tutto scritto, che si è voluto fare “tabula rasa” di quanto era rimasto delle amministrazioni precedenti, e che è già deciso che anche Bagni di Lucca passerà all’ATO. C’è forse un gioco politico alle spalle di queste mosse dell’amministrazione, forse Base, la sua gestione e il sottoscritto diamo fastidio”.

Adesso cosa farà? “Il mio mandato a Base terminava comunque il 31 dicembre 2018, ma non doveva finire in questo modo. Adesso infangheranno il mio operato, non avrò modo di difendermi, ma lo farò nelle sedi opportune, farò causa per i danni morali, professionali e materiali subiti!”.