Base, Riccardo Tocchini nuovo amministratore unico

venerdì, 30 marzo 2018, 11:26

Da questa settimana l'adesivo Mediavalle App è disponibile anche presso l'ufficio cultura del comune di Bagni di Lucca. Tutti gli interessati (associazioni, negozi, bar, ristoranti, alberghi e attività commerciali in genere) sono invitati a passare a ritirarlo

venerdì, 30 marzo 2018, 11:22

Porcari e Bagni di Lucca fanno squadra e firmano una importante convenzione sulla segreteria associata. Dal 1 aprile il dottor Domenico Firmanò - attuale segretario generale del comune di Porcari, che nel progetto ricopre il ruolo di capofila - entrerà in servizio anche nella cittadina termale dove lavorerà per due...

giovedì, 29 marzo 2018, 16:06

L'Asl interviene in merito alla realizzazione del nuovo centro socio sanitario di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, per fare il punto sull’iter della questione. L’azienda ha diffidato l'impresa ad iniziare i lavori, in maniera da poter eventualmente revocare il contratto con la escussione della cifra a garanzia (pari...

sabato, 24 marzo 2018, 17:06

Il comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca, nel festeggiare quest'anno i 70 anni di attività sul proprio territorio, ha voluto organizzare un convegno storico sui 155 anni dalla nascita della stessa organizzazione al Circolo dei Forestieri

mercoledì, 21 marzo 2018, 08:48

Il gruppo consiliare Progetto Rinascimento, dell'ex sindaco Massimo Betti, precisa le motivazioni della sua assenza di sabato al consiglio comunale ed inoltre attacca l'amministrazione Michelini sulla sua scelta di aumentare le tariffe sui rifiuti

lunedì, 19 marzo 2018, 16:48

Il responsabile Fratelli d'Italia Bagni di Lucca Manuele Domenici si dice indignato per il debito fuori bilancio della società che gestisce i rifiuti, Base srl, emerso durante l'ultimo consiglio comunale