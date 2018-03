Bagni di Lucca



Croce Rossa, 155 anni al servizio della comunità

sabato, 24 marzo 2018, 17:06

di andrea cosimini

Milano, 15 giugno 1864. Questa la data di nascita della Croce Rossa Italiana. Una storia lunga 155 anni al servizio della comunità guidata sempre dagli stessi sette principi fondamentali che ne stanno alla base: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza,volontarietà, unità e universalità.



Per celebrare questo importante avvenimento, la Croce Rossa di Bagni di Lucca ha voluto organizzare un convegno presso la sala rosa del Circolo dei Forestieri al quale hanno partecipato numerosi cittadini e volontari. L'incontro è stato moderato dal giornalista de "La Nazione" Marco Nicoli ed ha visto al tavolo dei relatori diversi studiosi tra cui Bruno Micheletti, Maurizio Lucchesi e la professoressa Valeria Eboli.



Bruno Micheletti, nel suo intervento, ha cercato di inquadrare storicamente il periodo risorgimentale in Italia accennando brevemente alla nascita ufficiale dalla Croce Rossa. L'ottocento, ha spiegato, fu il secolo del progresso scientifico e tecnico e dello sviluppo industriale. In contrapposizione però si ebbero i primi fermenti per le rivendicazioni sociali. La questione sociale divenne una delle caratteristiche del secolo ed è in questo contesto che va inserita la nascita della Croce Rossa. Tra guerre combattute, rivoluzioni perse e idealismi repressi, l'uomo dell'ottocento cerca di riconoscersi e di adattarsi a un mondo in divenire.



Quindi ha preso la parola Maurizio Lucchesi che invece si è addentrato più a fondo nella storia dell'emblema della Croce Rossa dalle sue origini ai giorni nostri. Il suo intervento ha trattato dei cenni sulla nascita dell'idea e della battaglia di Solferino e San Martino sviluppandosi nelle vicende che hanno portato all'adozione della prima convenzione di Ginevra del 1864. In seguito Lucchesi ha parlato delle vicende storico-giuridiche che hanno portato all'adozione della mezza luna rossa e delle funzioni proprie dell'emblema e, in conclusione, dell'emblema del cristallo rossa.



Ultimo intervento quello di Valeria Eboli sulla tutela dell'emblema. In primo luogo, la professoressa ha fatto cenni sull'uso dell'emblema in tempo di pace ed in tempo di guerra, al fine di comprendere per quali ragioni è importante assicurarne la tutela; successivamente, una volta chiarito qual è l'uso lecito dell'emblema, ha presentato esempi di uso improprio o abusivo. Infine, con riferimento alle situazioni di conflitto armato, la professoressa ha preso in considerazione l'ipotesi più grave di abuso dell'emblema, con relative conseguenze.



Al convegno era presente anche il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini che ha speso il suo intervento per ringraziare i volontari per il loro impegno sul territorio. "Avere un comitato locale della Croce Rossa sul territorio - ha detto - è una fortuna. Tra l'amministrazione e il direttivo del comitato c'è sempre stata sintonia sia in passato che oggi. Come testimonianza del proprio impegno mi piace ricordare in questa sede l'ultimo intervento della Croce Rossa sul nostro territorio dove i volontari hanno fatto sentire la loro presenza per stare vicini alla popolazione di una frazione colpita da una situazione di disagio".



L'attaccamento della popolazione al comitato locale di Croce Rossa è stato testimoniato anche dalla numerosa presenza al convegno. Seppur più recente, infatti, anche la storia del comitato locale affonda le sue radici nel lontano 1948, ovvero 70 anni fa, con un servizio ininterrotto per la comunità bagnina sia in ambito sociale che di soccorso.



"Quest'anno - ha affermato il presidente del comitato locale Moreno Fabbri - ricorrono i settant'anni dalla nascita della CR a Bagni di Lucca. Per questo stiamo lavorando per organizzare una manifestazione per ringraziare la popolazione e festeggiare insieme questo importante traguardo. Ad oggi contiamo circa 130 volontari attivi. La nostra attività si distingue in ambito di soccorso, in collaborazione con il 118, in ambito sociale, seguendo le persone indigenti, e in ambito di protezione civile sul territorio, con attrezzature particolari come il SMTS per intervenire nelle zone impervie e la nostra unità cinofila. Ovviamente poi seguiamo le colonne mobili della regione Toscana per intervenire sul territorio nazionale".



"Nonostante l'alto numero di volontari - ha concluso Fabbri - siamo in realtà sempre in cerca di nuove persone che vogliano unirsi a noi. Per questo organizziamo due corsi di accesso l'anno, uno in primavera e uno in autunno, per un totale di due mesi di formazione. Al termine di questi due mesi, il volontario non può svolgere tutte le attività della Croce Rossa, ma per farlo ha bisogno di specializzarsi in ulteriori corsi messi anch'essi a disposizione dal nostro comitato locale. Parlando di corsi, infine, ci tengo a sottolineare quelli di Blsd che facciamo alla popolazione, per l'utilizzo corretto dei defibrillatori Dae, grazie ai quali siamo riusciti già a collocare sette defibrillatori nelle frazioni e a formare molti cittadini. Ovviamente, contando che il comune ha ben 22 frazioni, il lavoro da fare è ancora molto. Nel frattempo teniamo corsi sulle tecniche di primo soccorso anche nelle aziende".



La giornata si è conclusa con il saluto delle autorità patrocinanti e con la distribuzione di un ricordo.