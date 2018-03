Bagni di Lucca



Disponibile a Bagni di Lucca l'adesivo "Mediavalle App"

venerdì, 30 marzo 2018, 11:26

Da questa settimana l'adesivo Mediavalle App è disponibile anche presso l'ufficio cultura del comune di Bagni di Lucca. Tutti gli interessati (associazioni, negozi, bar, ristoranti, alberghi e attività commerciali in genere) sono invitati a passare a ritirarlo.



"Con l'avvicinarsi della stagione estiva - spiega il comune - intendiamo valorizzare il nostro territorio, anche mediante la promozione e diffusione dell'utile applicazione Mediavalle App, un importante progetto turistico che, toccando tutti gli aspetti del settore, sta suscitando sempre più interesse fra i numerosi utenti giornalieri".



Presso la sede dell'Unione dei Comuni della Media Valle a Borgo a Mozzano è a disposizione del materiale promozionale gratuito per gli interessati, da ritirare previo accordo con l'ufficio al seguente indirizzo mail: lodovica.castrucci@ucmediavalle.it.



"Mediavalle App - conclude il comune - è la porta d'ingresso per la nostra Valle, oggi in un mondo nuovo legato alla tecnologia e a nuovi modelli di comunicazione. Mediavalle App per il nostro territorio è un nuovo modo per far conoscere e ammirare le bellezze storico culturali e naturalistiche ai turisti. E' quindi il primo approccio per il turista con la nostra Valle, dove troverà quello che desidera con un semplice click. Con la quantità di informazioni necessarie e con tutti gli accessi e i contatti per arrivare a destinazione. La novità, la cosa più importante, è che il turista, l'utente, il cittadino scarica l'applicazione gratis, ma anche il gestore di un'attività del territorio (bar, ristorate, hotel, rifugio, museo, ostello, negozio, attività sportiva, museo, ecc) che vuole far parte della promozione e entrare a far parte di questo meccanismo può aderire gratuitamente!"