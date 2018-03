Bagni di Lucca



Domenici (FdI): "Base, troppa leggerezza nella previsione dei costi"

lunedì, 19 marzo 2018, 16:48

Il responsabile Fratelli d'Italia Bagni di Lucca Manuele Domenici si dice indignato per il debito fuori bilancio della società che gestisce i rifiuti, Base srl, emerso durante l'ultimo consiglio comunale.



"Siamo indignati - dichiara - per quanto emerso dal consiglio comunale di sabato mattina, nello specifico per il caso del debito della società in house Base. È stato appurato e presentato, dall'attuale amministrazione, un debito riguardante l'anno 2017 che ammonta a circa 96 mila euro. Crediamo che, forse, ci sia stata un po' troppa leggerezza nella previsione dei costi".

"Cosa ancor più strana – prosegue l'esponente FdI – è che, su questioni di questa rilevanza, non sia stato presente al consiglio nessuno della passata amministrazione. Nei giorni seguenti, abbiamo assistito a dibattiti sui social con accuse reciproche o scarica barile e molti sono sembrati portatori di verità".

"Nella mattinata di lunedì - spiega - l'amministratore unico di Base, ingegner Vitiello, attraverso un comunicato stampa, dichiara che non ci sono debiti, che tutto riesce a risolversi con l'uso degli utili della società ed attacca l'attuale amministrazione comunale (quale socio unico) elogiando quella passata. Non ci pare un comportamento adeguato al ruolo da lui ricoperto che dovrebbe essere apolitico a differenza della connotazione chiaramente politica emersa dalle sue parole. Mi è piaciuto molto il commento del consigliere Gemignani quando ha detto: "Vogliamo scoprire la verità". Infatti è giusto non dare conclusioni affrettate su chi sia il colpevole, però per rispetto nei confronti della popolazione si deve arrivare ad una conclusione della vicenda avendo la possibilità di capire chi ha colpa e chi no"."

"Non è giusto che, per "errore" di qualcuno, debbano sempre pagare i cittadini - chiude Fratelli d'Italia -. Ci schiereremo con fermezza contro l'aumento della tariffa sui rifiuti: a pagare deve essere il responsabile, sia chi sia, ma ora basta di rivalersi sui più deboli! Noi saremo dalla parte del contribuente oppresso da una sempre più pesante tassazione e ribadiamo il nostro appoggio ai consiglieri di opposizione Laura Lucchesi e Claudio Gemignani che stanno lavorando per fare chiarezza sulla vicenda".