Bagni di Lucca



Ghionzoli: “Profughi, sono d’accordo con la Lega: dobbiamo aiutarli a casa loro”

giovedì, 15 marzo 2018, 20:30

di andrea cosimini

Associare le sue convinzioni, in tema di accoglienza, con quelle della Lega può suonare all’orecchio provocatorio se non, addirittura, blasfemo. In realtà lo slogan “aiutiamoli a casa loro”, sventolato molto spesso dal Carroccio, sembra sposarsi pienamente con il suo pensiero.



Alessandro Ghionzoli, presidente dell’associazione onlus Partecipazione&Sviluppo, è convinto infatti che l’unico modo per evitare un’invasione incontrollata di richiedenti asilo sul nostro territorio, molti dei quali semplici “migranti economici”, sia quella di creare opportunità di lavoro nelle loro terre di origine. Con questo scopo, sabato mattina, assieme ad una delegazione di agronomi e medici della zona, partirà alla volta dell’Eritrea per incontrare i vertici politici e visitare le strutture sanitarie e agricole per proporre modelli di sviluppo calibrati sulle esigenze del territorio.



“Si tratta di una nostra iniziativa – ha spiegato Ghionzoli – e affronteremo il viaggio a nostre spese. Partiremo suddivisi in due gruppi, uno agro-alimentare e uno medico, con professionisti della nostra zona che hanno deciso di aderire al progetto. Porteremo avanti iniziative tecniche, visitando con i nostri medici le strutture sanitarie e con i nostri agronomi stalle e caseifici della zona, e iniziative politiche, incontrando i vari ministri dell’Eritrea per avere le autorizzazioni ad avanzare i nostri progetti”.



“Il nostro obiettivo – ha continuato Ghionzoli – non è quello di esportare il “nostro” modello di sviluppo, ma di studiarne uno partendo dalle esigenze reali del posto in collaborazione con le autorità locali. In Eritrea, ad esempio, esistono molte materie prime, ma mancano in certi casi le competenze per poterle lavorare. Penso alla grande quantità di latte di capra a disposizione, e alla mancanza di personalità in grado di fare formaggi. Insomma, nel nostro piccolo, proveremo ad intraprendere quelle iniziative che la stessa politica dovrebbe intraprendere”.



Per l’associazione Partecipazione&Sviluppo, in realtà, si tratta del secondo viaggio in Eritrea dopo quello del 25 ottobre scorso. Una spedizione, finanziata dalla onlus stessa e guidata da Marcello Marchi, presidente dell'associazione “Lucca-Massaua - Un lungo ponte”, che vide allora protagonisti otto studenti delle scuole di Lucca. In quell’occasione, l’associazione decise di aprire una propria sede ad Asmara, ospite nei locali messi a disposizione da Club Bologna.



“I richiedenti asilo provenienti dall’Eritrea – ha incalzato Ghionzoli – sono tutti “migranti economici”. In quelle terre infatti non c’è la guerra. C’è solo una situazione critica al confine con l’Etiopia. Chi scappa verso l’Europa lo fa per migliorare le sue condizioni di vita. Nessuno però è contento di lasciare la propria terra e gli stessi governanti eritrei vorrebbero che i propri connazionali rimanessero nel loro paese. E’ da qui, a mio avviso, che dovremmo ripartire come Europa”.



“Aiutarli a casa loro” non è solo uno slogan – ha dichiarato il presidente dell’associazione -. Invece che inviare soldi all’Europa senza sapere come le nazioni africane poi li investano, dovremmo a mio avviso farci carico ognuno di noi di una nazione, in una sorta di “adozione a distanza”, dando mandato alle associazioni come la nostra di andare sul posto per controllare che i soldi siano stati effettivamente spesi per i progetti ai quali erano destinati”.



Nel frattempo, però, l’associazione con sede a Bagni di Lucca, colosso dell’accoglienza in Valle del Serchio, porta avanti anche dei progetti sul territorio italiano per dare una mano ai richiedenti asilo, ma non solo, ad inserirsi nel mondo del lavoro così da trasformarsi da "problema" a "risorsa".



“In Valle del Serchio – ha concluso Ghionzoli – gestiamo oramai circa 130 richiedenti asilo tra Gallicano, Coreglia, Fabbriche di Vergemoli, Bagni di Lucca e Fornaci di Barga. Gli ultimi a Camporgiano, dove abbiamo aperto una casa-famiglie, con tre coppie ospitate con minori. Cerchiamo di trasformare l’emergenza in risorsa. Abbiamo infatti intenzione di mettere in piedi una cooperativa “anti-razzista” che dia lavoro, non solo ai richiedenti asilo, ma anche ai disoccupati italiani”.