In carcere per furto e rapina il marocchino arrestato a Fornoli: nei guai anche il complice

giovedì, 15 marzo 2018, 17:40

Non era nuovo a delinquere. Il giovane marocchino arrestato la scorsa notte a Fornoli, per il furto su un automezzo parcheggiato all'interno del cortile di una ditta edile del posto, era già stato accusato di rapina aggravata continuata in concorso e furto aggravato continuato in concorso per fatti risalenti al 15 gennaio 2015 a Montecatini Terme.



Nuovi guai per E.M., 22 anni, domiciliato a Bagni di Lucca, pregiudicato e disoccupato, colpito da un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, e arrestato dai carabinieri di Bagni di Lucca questa mattina. Il giovane, per i fatti commessi a Montecatini, doveva espiare una pena di due anni e quattro mesi in carcere più una multa da 1.090 euro.



A finire agli arresti, assieme a lui, anche un altro marocchino, 21enne, domiciliato anch'esso a Bagni di Lucca, in quanto complice del primo per i fatti commessi il 15 gennaio. Disoccupato e pregiudicato anch'egli, è stato rintracciato questa mattina presto nella sua abitazione e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Lucca.