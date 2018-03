Bagni di Lucca



Porcari e Bagni di Lucca, via libera alla segreteria associata

venerdì, 30 marzo 2018, 11:22

Porcari e Bagni di Lucca fanno squadra e firmano una importante convenzione sulla segreteria associata. Dal 1 aprile il dottor Domenico Firmanò - attuale segretario generale del comune di Porcari, che nel progetto ricopre il ruolo di capofila - entrerà in servizio anche nella cittadina termale dove lavorerà per due giorni alla settimana.

“L’aver definito una segreteria associata è un grande passo in avanti nella gestione della vita amministrativa - commentano i due sindaci, Leonardo Fornaciari e Paolo Michelini -, per questo siamo particolarmente soddisfatti per essere arrivati a questo risultato che dimostra una volontà tangibile di mettere a comune le energie. Il dottor Firmanò dispone di indubbie competenze - aggiungono i sindaci - che potrà così mettere a disposizione dei nostri enti in un’ottica di proficua razionalizzazione delle risorse umane e gestionali”.