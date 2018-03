Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Stato di "impasse" su piscine, terme e ufficio bandi"

domenica, 11 marzo 2018, 23:01

A nove mesi dall'insediamento dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Michelini, il gruppo di minoranza “Progetto Rinascimento” fa il punto della situazione a Bagni di Lucca riguardo tre temi fondamentali: piscine, terme e ufficio bandi.



“A Bagni di Lucca – esordisce il gruppo - sono passati nove mesi dell'amministrazione Michelini , e proprio come una gestazione è tempo di scoprire cosa sia stato partorito dagli amministratori: tra le tante domande derivanti da uno "stato di impasse" tre sono i quesiti che maggiormente si sussurrano nei bar della cittadina termale. Purtroppo va constatato che il silenzio amministrativo si somma a quello politico: un'assenza completa di dialogo coi cittadini e con gli esercizi commerciali che stanno chiudendo a catena per completa mancanza di supporto e considerazione”.

“Ed in tal senso – incalza -, come opposizione, siamo obbligati a farci portavoce dei cittadini e delle loro domande. Piscine: la questione è ormai bollente. A meno di tre mesi dall'inizio della stagione estiva non è ancora stato indetto un bando per l'affidamento della gestione. Nella migliore delle ipotesi sarà trovato un gestore provvisorio e improvvisato che sfrutterà le piscine solamente durante l'estate, rimpinguando largamente le proprie tasche, per poi abbandonare la stagione invernale e tutti i cittadini che negli anni passati godevano degli impianti per 12 mesi l'anno”.

“Terme – prosegue -: con il 2018 va a scadenza l'affidamento 20ennale degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, ad oggi, nessun bando è stato pubblicato e quindi neppure pubblicizzato. Vista la complessità dell'oggetto in questione e l'accorciarsi dei tempi utili, c'è il concreto rischio di concludere un accordo obbligato, pena la chiusura anche di questa importante attività, che porti benessere solo al privato e non a Bagni di Lucca”.

“Ufficio bandi – aggiunge -: In campagna elettorale fu il cavallo di battaglia dagli scudieri del Partito Democratico: creare un ufficio apposito per la ricerca bandi. Ad oggi vorremmo sapere se questo ufficio è stato creato, che costi sostiene, quante ore di lavoro settimanali impiega e quali risultati ha ottenuto.Dell'eventuale lista bandi inoltre sarebbe opportuno specificare il nome dell'impiegato comunale e la percentuale dei finanziamenti ottenuti”.

“Di piscine e terme – conclude - i cittadini vogliono conoscere con urgenza i cronoprogrammi dei prossimi mesi mentre dell’ufficio bandi il dettaglio richiesto. Basta vegetare, occupandosi solo di due regolamenti burocratici, mentre Bagni di Lucca sta declinando paurosamente!”