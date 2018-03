Bagni di Lucca



Rifiuti, sbagliata la previsione 2017. Lucchesi: "A pagare ora saranno i cittadini"

sabato, 17 marzo 2018, 19:38

di andrea cosimini

E' quanto sarebbe emerso dalla seduta consiliare di questa mattina. Un debito fuori bilancio di 95 mila euro, soldo più soldo meno, saltato fuori inaspettatamente dal previsionale 2017 del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Una sorpresa amara per il comune di Bagni di Lucca che ora potrebbe costare cara ai cittadini in termini di aumento delle tariffe.



A darne notizia la consigliera del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", nonché presidente della commissione di controllo della società partecipata del comune Base srl, Laura Lucchesi, che ha puntato il dito contro la passata amministrazione per non aver tenuto conto di una mensilità nella previsione dei costi per l'anno appena trascorso.



"La società Base srl - ha spiegato Lucchesi - ha sostituito Sistema Ambiente nella gestione dei rifiuti a Bagni di Lucca il 1 febbraio 2016. Nel previsionale 2017, però, non si tenuto conto (o non si è voluto tenere conto) di una mensilità, calcolando i costi in base ad undici mesi anziché dodici. Che sia stato fatto per una "leggerezza" o per una mossa di pura campagna elettorale, questo non è dato saperlo. Fatto sta che a questo si aggiunge la strana fatturazione dei mesi di novembre e dicembre 2016 (17 mila euro) quando le fatture emesse normalmente dalla società Base al comune ogni mese, riguardanti i soli costi variabili, si aggira invece tra i 34 mila e i 40 mila euro".



"Tutto questo - ha incalzato la consigliera - ci ha portato oggi a riconoscere un debito fuori bilancio pari a circa 95 mila euro che comporterà un aumento delle tariffe per i cittadini di Bagni di Lucca anche se, come annunciato dal sindaco, l'amministrazione cercherà di far gravare il minimo possibile le spese sulla popolazione. Si tratta però di soldi che mancano ed è grave che questo debito ci sia stato comunicato solo ad ottobre e non da subito. Questo aumento, sia chiaro, non è imputabile a questa amministrazione, ma a quella precedente".



Intanto sarà interessante seguire le prossime sedute consiliari, nelle quali si discuterà anche dell'approvazione del bilancio 2017, perché la questione potrebbe ripercuotersi anche sul 2018.