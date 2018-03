Bagni di Lucca



Secondo viaggio dell’associazione "Partecipazione e Sviluppo" in Eritrea

mercoledì, 14 marzo 2018, 15:00

Da sabato 17 marzo a domenica 25 marzo 2018, una rappresentanza dell’Associazione Partecipazione e Sviluppo, partirà per l’Eritrea. Si tratta di un viaggio programmato durante la prima visita effettuata lo scorso novembre. Partiranno alla volta di Asmara e Massaua 10 volontari e simpatizzanti con il Presidente, dott. Alessandro Ghionzoli e il coordinatore degli interventi in Africa, dott. Salvo Millesoli.

La spedizione comprende due gruppi: quello agro-alimentare, composto da due agronomi e un ingegnere che avrà il compito particolare di mappare la consistenza delle greggi di pecore e capre allevate in Eritrea e monitorare la qualità e quantità di latte prodotto in vista della produzione di formaggio (che ancora non esiste) anche attraverso la creazione di mini-caseifici (attività richiesta espressamente dagli eritrei).

L’altro gruppo, quello sanitario, composto da medici, un farmacista e un tecnico della sicurezza alimentare, dovrà studiare il sistema sanitario eritreo e visionare ospedali, cliniche e ambulatori per fornire non solo eventuale assistenza medica specialistica, ma anche dare consigli e suggerimenti per implementare e migliorare le attività sanitarie che, lo ricordiamo, in Eritrea sono completamente gratuite al pari delle spese per l’istruzione.

La spedizione avrà come punto di riferimento la sede dell’Associazione che è stata aperta durante il primo viaggio e che si trova nel centro di Asmara, ospite del “Club Bologna” un’associazione di eritrei in diaspora che hanno fornito denaro e assistenza dall’estero durante la guerra di liberazione terminata nel 1991.

Durante questa seconda visita saranno organizzati incontri con il Ministro della Agricoltura e con il Ministro della Sanità eritrei per progettare progetti bilaterali e il proseguo della nostra collaborazione con il popolo eritreo (a questo proposito ricordiamo l’acquisto di una autoambulanza, dono al popolo eritreo dell’Associazione Partecipazione e Sviluppo, realizzato in collaborazione con la Società Volontaria di Soccorso di Livorno, che verrà prossimamente inviata in Eritrea).

In quei giorni, è già stato programmato anche un incontro di cortesia e condivisione dei nostri obiettivi con l’Ambasciatore di Italia in Eritrea, dott. Stefano Moscatelli e i suoi collaboratori.



"Si sente dire spesso "Aiutiamoli a casa loro" - ha commentato il presidente dell'associazione Partecipazione e Sviluppo Alessandro Ghionzoli - ed è quello che stiamo facendo attraverso progetti di sviluppo in Eritrea. Dobbiamo cercare di creare opportunità di lavoro in questi paesi per far sì che questi giovani non siano costretti ad emigrare in Europa".

Al ritorno della spedizione, è programmato un incontro a Bagni di Lucca per presentare il video dell’attività dell’Associazione Partecipazione e Sviluppo 2017-2018 e le risultanze del viaggio in Eritrea.