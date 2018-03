Bagni di Lucca



Si dimette la dipendente comunale Silvana Fabbri

giovedì, 15 marzo 2018, 16:00

Il 15 marzo la dipendente Silvana Fabbri si è congedata dal lavoro presso il comune di Bagni di Lucca per dimissioni volontarie. Al congedo ha partecipato l'amministrazione comunale e tutti i colleghi.



Lascia il lavoro dopo oltre 12 anni passati alle dipendenze dell'amministrazione principalmente nel ruolo di ufficiale di anagrafe e stato civile. L'amministrazione ringrazia la ormai ex dipendente per l'impegno e la professionalità dimostrata in questi anni di lavoro augurandole un felice futuro.

Al saluto ci sono stati momenti di commozione da parte di colleghi ed amici che hanno condiviso con Silvana l'impegno lavorativo di questi anni.