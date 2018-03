Bagni di Lucca



Tenta di rubare in un magazzino, arrestato giovane marocchino

mercoledì, 14 marzo 2018, 15:29

Si è accorto nella notte, passando in auto, che qualcuno si era introdotto nel cortile del suo magazzino. Così, alle 00.50, ha subito contattato il 112 che, dalla centrale, ha mandato sul posto tre pattuglie che in quel momento si trovavano in zona per un servizio di prevenzione sul territorio. Autore della segnalazione il proprietario di una ditta edile della Valle del Serchio, il cui magazzino è situato a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca.



Sul posto si sono recati, per le ricerche dei malfattori, un equipaggio del nucleo radiomobile e le pattuglie delle stazioni di Barga e Gallicano. Dopo circa 15 minuti dal loro arrivo, la pattuglia della stazione di Barga, dalle immediate vicinanze del magazzino, ha esteso le ricerche al campo sportivo confinante e diviso da una recinzione. Hanno così notato un cancello aperto e, intuendo che quel varco potesse essere stato adoperato per la fuga o il rifugio dei malviventi, sono entrati per eseguire un’ispezione.



Dietro gli spogliatoi, proprio davanti al magazzino, l’equipaggio ha scorto la figura di un individuo che cercava di nascondersi rimanendo in piedi appoggiato al muro. Questo, vedendosi scoperto, ha cercato di dileguarsi venendo però subito bloccato. I carabinieri lo hanno quindi controllato e perquisito trovandolo in possesso di uno zaino all’interno del quale celava uno stereo con frontalino e una tessera carburanti “multicard” rilasciata dall’Eni e intestata alla ditta edile interessata dal furto.



Ulteriori accertamenti hanno permesso poi di acclarare che quattro veicoli parcheggiati nel piazzale avevano subito danni a seguito di effrazioni perpetrate per compiere il furto e che da uno di questi, un furgone Fiat Ducato, erano stati asportati gli oggetti rinvenuti in possesso della persona fermata.



L’uomo è stato identificato e tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato. Si tratta di E.M., marocchino 22enne, residente a Bagni di Lucca, disoccupato e pregiudicato. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore (pm di turno), è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e dell’eventuale rito direttissimo fissata per la stamattina.



A seguito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato infine convalidato e richiesti, a cura del difensore, i termini a difesa. La data dell’udienza del dibattimento è stata fissata per le 13 del 28 marzo. Il giudice ha disposto la custodia in carcere.