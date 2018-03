Un convegno per celebrare l'emblema della Croce Rossa

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 7 marzo 2018, 18:36

I due consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", intervengono per una riflessione sui risultati delle elezioni politiche nel comune termale

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:54

Il Pd di Bagni di Lucca risponde alle accuse del candidato di destra Riccardo Zucconi ricordando a quest'ultimo che per quasi 20 anni nel comune termale hanno amministrato i suoi colleghi di partito

martedì, 27 febbraio 2018, 16:52

Sabato 3 marzo alle ore 17, nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca, verrà presentato l'ultimo libro di Maura Bertolozzi (pubblicato da Silele Edizioni per la collana The Other): "Sul Sentiero della Dea (Segreti e Confessioni)"

martedì, 27 febbraio 2018, 11:52

"Da Regina d'Europa a Cenerentola penalizzata per far luce ad altre località". Per Riccardo Zucconi, candidato alla Camera nel collegio uninominale per il centrodestra, è questo il destino di Bagni di Lucca, di cui ha parlato sabato scorso in un incontro con la popolazione al Circolo dei Forestieri

domenica, 25 febbraio 2018, 09:47

Ieri mattina alle 11, con un po’ di ritardo derivato dal gran numero di impegni elettorali che tutti i candidati politici hanno sul territorio, presso il Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca si è tenuto un incontro con la popolazione dei due candidati al Senato ed alla Camera Massimo...

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:10

Sabato 24 febbraio alle ore 21,30 a Villa Webb, si terrà la serata di presentazione del progetto musicale Awen Light, nato dalla collaborazione della cantante lucchese Anastasia Giusti con il noto batterista e produttore Fank Andiver