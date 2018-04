A San Cassiano di Controni il convegno "La Grancontessa, il Volto Santo e l'Appennino"

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 11 aprile 2018, 22:03

Il gruppo di minoranza consiliare Progetto Rinascimento ha tenuto una conferenza stampa per approfondire la questione BASE, dopo la sostituzione dell’amministratore Vitiello: una politica inammissibile che l’ex sindaco Massimo Betti e il suo gruppo, condannano attaccando la giunta Michelini e argomentandone i motivi

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:44

I consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi portano di nuovo in consiglio la questione legata al trasferimento degli ultimi uffici del poliambulatorio "Susie Clarke" invitando tutto il consiglio a supportare l'amministrazione per fare pressione sull'Asl

lunedì, 9 aprile 2018, 15:14

Il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e la sua giunta intervengono per smentire ogni possibile chiusura verso il "progetto albergo" nell’area Alce di Fornoli

sabato, 7 aprile 2018, 17:56

Il gruppo di minoranza "Progetto Rinascimento" ha depositato un'interpellanza per capire i motivi per cui la relazione redatta dalla commissione consiliare di vigilanza, presieduta dalla consigliera Laura Lucchesi, non sia stata consegnata a tutti i consiglieri comunali, compresi quelli di opposizione che non sono potuti entrare a far parte della...

sabato, 7 aprile 2018, 15:37

Sono stati completati stamani i lavori di modifica della viabilità mediante l'esecuzione della segnaletica orizzontale e realizzazione di nuovi parcheggi su un tratto di via A. De Gasperi a Fornoli

venerdì, 6 aprile 2018, 17:13

Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" tornano ad accusare la precedente giunta di aver gestito in maniera superficiale la questione legata alla società "in-house" Base srl e chiedono le dimissioni dell'ex sindaco Massimo Betti da consigliere