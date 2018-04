Bagni di Lucca



Cub: "Gestione del trasporto pubblico locale imbarazzante"

venerdì, 13 aprile 2018, 23:35

La sede legale della Cub Trasporti Firenze continua a ricevere segnalazioni di disservizi legati al trasporto pubblico in provincia di Lucca. L’ultima di pendolari e studenti che prendono il bus a Seravezza per fare rientro in località Azzano.



“Un veicolo in servizio al terminal Pietrasanta – denuncia il sindacato – aveva, come ci mostrano le foto degli utenti, una gomma posteriore finita e un diverso disegno sullo stesso asse, contravvenendo probabilmente quindi il regolamento della comunità europea inerente il montaggio dei pneumatici (458/2011) per cui le gomme devono restare identiche sullo stesso asse ed avere la medesima struttura radiale sulle quattro ruote, regolamento che ritroviamo nel codice stradale”.



Per Cub Trasporti si tratterebbe dell’ennesimo disagio dopo quelli segnalati nei giorni scorsi in Valle del Serchio.



“Pochi giorni fa – spiega Cub Trasporti - diversi utenti che da Bagni di Lucca prendono il bus per recarsi a Lucca per lavoro hanno segnalato continui disagi che vanno avanti da qualche anno e precisamente dalla nascita della Ctt Nord. Si tratta di passeggeri che, lavorando in città, si servono del servizio pubblico. In particolare sulla linea Bagni di Lucca – Lucca ci vengono inviati ogni giorno reclami scritti a cui Vaibus risponde scusandosi dei disagi e garantendo di risolvere presto le problematiche relative alla linea ma che, puntualmente, non vengono risolte. I ritardi continuano ad esserci, così come i disagi dei pullman sporchi, per niente sicuri, con gli autisti che d’inverno non riescono a far spannare i vetri perché non funzionano di continuo gli sbrinatori e usano la carta per pulire i vetri. Più che trasporto pubblico questi sono viaggi in un Odissea del terrore”.

Il commento di Cub Trasporti, alla luce di queste segnalazioni, è amaro: “E' sotto gli occhi di tutti – dichiara - il peggioramento che c'è stato; ogni anno è peggio del precedente. Quello che continua a succedere testimonia come cittadini e utenti vengano abbandonati e come la politica non voglia trovare soluzioni. Una politica dei trasporti inadeguata da decenni, un trasporto pubblico diventato la dannazione dei milioni di pendolari che ogni giorno si muovono per andare al lavoro, a scuola, a fare acquisti e usufruire di servizi. Le condizioni di viaggio di una mobilità "forzata", il nuovo assetto delle linee urbane, con le continue soppressione di alcune tratte e il prolungamento dei tempi di attesa su quelle rimaste, si è fin da subito dimostrato inefficace ed ha costretto molti utenti a rinunciare all'uso dei mezzi pubblici”.



“Quello che è sotto gli occhi di tutti – continua Cub - è un tpl malato. Ripercorriamo i vari passaggi della politica: nel 2015 la giunta del Pd lucchese faceva sfoggio di slogan in perfetto stile renziano: "Serve un piano TPL moderno"; e ancora: "Nel 2015 saremo attivi con la messa a punto di un piano di mobilità urbana per il centro storico” che però non si è mai visto. Infatti oggi, venerdì 13 aprile, utenti, pendolari, studenti e lavoratori stanno ancora aspettando questo grande piano sulla mobilità; perché, ad oggi, ciò che si vede è un trasporto pubblico che neppure nel cosiddetto Terzo Mondo mostra tutte le sue mancanze. Quello che in questi anni si è notato, e che la cronaca quotidiana ci ha riportato in questi anni, non è stato un miglioramento dei servizi che i cittadini pagano, ma operazioni di fusione, accorpamento, cessione di società che operano nel settore e che hanno avuto come comune denominatore Cap, la cooperativa di trasporti di Prato.



"Questa ennesima testimonianza - conclude - dimostra ancora una volta il vero volto del tpl e della sua gestione; di come la politica usi il trasporto pubblico solo come un "bancomat" di voti ad ogni tornata elettorale. Il trasporto pubblico dovrebbe essere parte integrante ed essenziale di un piano della mobilità urbana che guarda al futuro nel rispetto del territorio, dell'ambiente e delle persone; invece le scelte fatte fino ad ora paiono tendere ad un solo scopo, il totale fallimento del tpl in favore di altri mezzi di trasporto che, a dir loro, rendono necessarie grandi opere con effetti devastanti sul territorio e sui suoi cittadini e l'impiego di ingentissime risorse finanziarie. Invitiamo i lavoratori di Ctt Nord, gli utenti del servizio e chiunque, a qualsiasi titolo, abbia a che fare con il trasporto pubblico locale, ad esporci le problematiche e le criticità riscontrate. Garantiamo che Cub Trasporti si farà garante per la difesa dei cittadini al fine di avere un trasporto pubblico efficiente e sicuro".