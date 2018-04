Ferito mentre taglia un albero nel bosco, interviene Pegaso

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 3 aprile 2018, 18:55

L’ingegner Giuseppe Vitiello, revocato dall'incarico di amministratore unico di Base srl, interviene nuovamente sull'aumento della tariffa dei rifiuti a Bagni di Lucca rinvenendo errori sugli archivi e rigettando le responsabilità di Base

martedì, 3 aprile 2018, 18:09

Il progetto Val di Lima si è sviluppato dall'operato della commissione turistica nata da una convenzione tra comune e pro loco di Bagni di Lucca nel 2016. L'ultima novità è il lancio di una serie di rubriche che usciranno con tematiche precise ogni giorno con l'obiettivo di far conoscere tutti gli...

martedì, 3 aprile 2018, 17:58

Giulia Mariani e David Bonaventuri promuovono un nuovo progetto intrapreso con l'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca riguardante una serie di incontri sullo sport e la disabilità

sabato, 31 marzo 2018, 09:24

L'associazione onlus Partecipazione e Sviluppo, colosso nella gestione dei profughi in Valle del Serchio, è tornata dal suo secondo viaggio in Eritrea, accompagnata questa volta da otto esperti sanitari ed agro-alimentari, per studiare nuovi modelli di sviluppo e aiutare i giovani eritrei "a casa loro"

venerdì, 30 marzo 2018, 17:05

La conferenza stampa di stamattina è stata fatta direttamente in strada perché l'ingegner Giuseppe Vitiello, non essendo più amministratore unico di Base, non può accedere agli uffici. Poco male, perché l’ex amministratore è stato un fiume in piena contro l’amministrazione comunale

venerdì, 30 marzo 2018, 11:26

Da questa settimana l'adesivo Mediavalle App è disponibile anche presso l'ufficio cultura del comune di Bagni di Lucca. Tutti gli interessati (associazioni, negozi, bar, ristoranti, alberghi e attività commerciali in genere) sono invitati a passare a ritirarlo