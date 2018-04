Bagni di Lucca



Forza Italia, nuovo punto di ascolto per cittadini ed imprese a Fornoli

venerdì, 27 aprile 2018, 19:13

Due nuovi punti di ascolto per cittadini ed imprese: uno a Lucca ed uno a Fornoli per raccogliere le segnalazioni ed i contributi dei cittadini della Media Valle Garfagnana. Forza Italia prosegue la costruzione della fase due del suo progetto per il territorio dopo l'ottimo risultato delle recenti elezioni politiche e la sconfitta di misura alle comunali di Lucca per appena 300 voti. Dopo Pietrasanta, dove il Senatore Massimo Mallegni ha aperto il suo primo punto di ascolto, è il turno di Lucca, che avrà principalmente la funzione di sede del movimento di Silvio Berlusconi ma sarà utile per organizzare incontri ed appuntamenti con i neo eletti in Parlamento e Senato, e Media Valle Garfagnana rappresentano un'altra importante tappa per riportare la politica delle cose concrete sul territorio.

Un primo passo, verso il punto-sede di Lucca, è stato fatto sabato 28 aprile con la visita di alcuni fondi commerciali strategici e ben visibili. Una scelta, quella di tornare con prepotenza su Lucca, condivisa da tutti gli iscritti di Forza Italia e dai consiglieri comunali, Marco Martinelli e Simona Testaferrata. "Forza Italia – spiega il Senatore, Mallegni – mantiene sempre gli impegni con i cittadini. La vittoria a Lucca ci è sfuggita di un soffio ma il vento sta spingendo nella giusta direzione e vogliamo essere pronti per i prossimi appuntamenti elettorali. L'obiettivo dei punti di ascolto, così come delle sedi, è intercettare le segnalazioni e seguire la pratica per assicurare una risposta ai cittadini e alle imprese. Stiamo lavorano per garantire punti di ascolto periodicamente su tutto il territorio dove saranno presenti io, Debora Bergamini, il consigliere regionale, Maurizio Marchetti. Saranno le case del nostro operato sul territorio. Stiamo riportando la politica la dove dovrebbe stare: tra la gente".

A Fornoli il punto di ascolto è ospitato all'interno dell'attuale sede del consigliere del gruppo "Un Futuro per Bagni di Lucca" Claudio Gemignani e Laura Lucchesi in via Papa Giovanni XXIII che avranno il ruolo di coordinare le segnalazioni e la presenza sul territorio. Operativo da settimane operativo il punto di ascolto permanente di Pietrasanta in via Aurelia sud, nel blocco di Trony-Riccardo Corredi, al secondo piano. "Avremo bisogno dell'aiuto di tutti, non solo dei nostri consiglieri ma di ogni singolo cittadino che ha voglia di mettersi a disposizione. Il risultato delle elezioni è il risultato dell'impegno di tantissime persone - afferma Massimo Mallegni -. Io ho sempre avuto fiducia e continuerò ad averla nei cittadini. Il voto del 4 marzo è stato per molti un voto di protesta ma per altrettanti un voto di responsabilità che ha premiato il centro destra. Dobbiamo tornare a parlare a tutti, anche con chi è arrabbiato per spiegargli che una politica sana è possibile e lo dimostreremo con i fatti".

Per appuntamenti è possibile contattare il 349 0986892 oppure inviare una mail a segreteria@massimomallegni.com. Il punto di ascolto resterà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 ed il martedì e giovedì dalle 10 alle 13.