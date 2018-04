Lotta al cinipide galligeno a Bagni

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 13 aprile 2018, 23:35

Cub Trasporti denuncia come pochi giorni fa diversi utenti che da Bagni di Lucca prendono il bus per recarsi a Lucca per lavoro abbiano segnalato continui disagi che vanno avanti da qualche anno e precisamente dalla nascita della Ctt Nord

venerdì, 13 aprile 2018, 16:38

Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca" presentano una mozione in consiglio per richiedere l'applicazione della "Legge Gadda" e agevolare commercianti e cittadini sui costi della Tari

giovedì, 12 aprile 2018, 11:35

Convegno "La Grancontessa, il Volto Santo e l'Appennino" a San Cassiano di Controne, il 20 aprile alle 17.30 presso la chiesa monumentale, organizzato in collaborazione con il comune di Lucca per valorizzare la presenza di Matilde di Canossa nel nostro territorio

mercoledì, 11 aprile 2018, 22:03

Il gruppo di minoranza consiliare Progetto Rinascimento ha tenuto una conferenza stampa per approfondire la questione BASE, dopo la sostituzione dell’amministratore Vitiello: una politica inammissibile che l’ex sindaco Massimo Betti e il suo gruppo, condannano attaccando la giunta Michelini e argomentandone i motivi

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:44

I consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi portano di nuovo in consiglio la questione legata al trasferimento degli ultimi uffici del poliambulatorio "Susie Clarke" invitando tutto il consiglio a supportare l'amministrazione per fare pressione sull'Asl

lunedì, 9 aprile 2018, 15:14

Il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e la sua giunta intervengono per smentire ogni possibile chiusura verso il "progetto albergo" nell’area Alce di Fornoli