Bagni di Lucca



Michelini: "Progetto albergo, amministrazione aperta al dialogo"

lunedì, 9 aprile 2018, 15:14

Il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e la sua giunta intervengono per smentire ogni possibile chiusura verso il "progetto albergo" nell’area Alce di Fornoli.

"L’amministrazione non chiude le porte a nessuno - ha dichiarato -, è aperta al dialogo con tutti ed è ben lieta di avere un continuo contatto con il gruppo di professionisti che sono interessati a questo progetto. Oltretutto ottimi professionisti, stimati e fortemente credibili anche per il loro curriculum professionale".

"L’affermazione che il megaprogetto alberghiero è un "libro delle favole chiuso" - ha incalzato l'amministrazione - non è esatta in quanto si è fatto presente che questo progetto sarebbe un bellissimo sogno ma che attualmente è un libro ancora da aprire. Quando sarà aperto saremo pronti a renderlo pubblico ma, al momento, non vogliamo illudere nessuno anche sapendo le difficoltà tecniche, urbanistiche ed economiche legate al progetto".

"Noi - ha ribaldito la giunta Michelini - siamo per la politica che va avanti un passo alla volta, ma con certezza e serietà. Usare cautela non vuol dire rinunciare o far finire nel dimenticatoio ciò che è stato proposto. Chi usa tali affermazioni snatura completamente il senso del nostro intervento. A riprova di questo i continui contatti con il gruppo dei professionisti con i quali, più volte, ci siamo confrontati su varie tematiche dando la nostra disponibilità collaborativa. Il riferimento fatto verso i vari project financing o masterplan è stato fatto per far capire che non vogliamo illudere nessuno se non siamo sicuri di avere dati concreti in mano. Troppe volte i cittadini sono stati presi in giro con mega sogni spacciati come cose fatte".