Bagni di Lucca



Michelini: "Promessa mantenuta, ricostruiremo la scuola di Scesta e riapriremo la piscina comunale"

sabato, 21 aprile 2018, 20:04

di andrea cosimini

Bisogna essere sinceri. Questi primi dieci mesi di amministrazione non sono stati facili per il sindaco Paolo Michelini e la sua giunta. Prima la chiusura della scuola di Scesta, per motivi di sicurezza, poi quella della piscina comunale, per una decisione unilaterale dei gestori. Due spade di Damocle che hanno pesato, e non poco, sulle spalle di questa "giovane" amministrazione finita subito nel mirino delle critiche.



Nonostante questo, però, la giunta bagnina non si è data per vinta e, anzi, si è rimboccata le maniche per trovare quanto prima una soluzione a queste due chiusure non dipendenti comunque dalla propria volontà. Lo ha fatto affidandosi ai suoi "santi in paradiso", come ricordato nel corso di una conferenza stampa dal vicesindaco, nonché segretario comunale del Pd, Sebastiano Pacini. Gli stessi che hanno voluto partecipare quest'oggi al festeggiamento per gli oltre 4 milioni di finanziamenti ottenuti dal comune termale per i cinque progetti presentati sulla legge di bilancio. Dal senatore, da poco rieletto (seppur con il proporzionale) Andrea Marcucci, all'assessore regionale Marco Remaschi, fino alla, ormai "ex", onorevole Raffaella Mariani.



Con questi ingenti finanziamenti, che rappresentano una bella percentuale rispetto a quelli stanziati a livello nazionale (150 milioni), l'amministrazione di Bagni di Lucca ha potuto mantenere fede alle sue promesse e lavorare per l'abbattimento, e la conseguente ricostruzione, della scuola di Scesta e per la messa in sicurezza, con conseguente riapertura, della piscina di Villa Ada (oltre ad una serie numerosa di altri importanti interventi per il territorio).



“Non è semplice - ha ammesso il sindaco Michelini -, per un'amministrazione ad inizio mandato come la nostra, avere subito un riscontro così consistente sulle richieste fatte. C'è stato un grande impegno da parte degli uffici e da parte gli amministratori che ringrazio. Per Bagni di Lucca, che ha un bilancio che non consente grandi manovre visto l'indebitamento cospicuo che ci portiamo dietro negli anni e che ci accompagnerà ancora per molto, è davvero un risultato importante quello raggiunto".



Parlando della scuola di Scesta, piccola frazione di montagna del comune di Bagni di Lucca, chiusa da un giorno all'altro dall'attuale amministrazione per il presunto rischio che correvano alunni e docenti a causa dell'inadeguatezza antisismica, il finanziamento ottenuto è stato pari a 1 milione e 652 mila euro.



"Un risultato importante - ha commentato a tal proposito il vice-sindaco Pacini (peraltro residente a Scesta) - dopo che per anni a Bagni di Lucca non si erano ottenuti finanziamenti sugli edifici scolastici. Questa cifra ci permetterà di demolire il vecchio edificio e ricreare un nuovo polo scolastico a Scesta, non solo per la scuola primaria, ma anche per quella dell’infanzia. Un edificio finalmente sicuro a livello antisismico, moderno e all’avanguardia. Se poi riusciremo ad ottenere altri finanziamenti, allora guarderemo anche di fare qualcosa in più".



Parlando della piscina comunale a Villa Ada, invece, chiusa anch'essa da un giorno all'altro dopo una comunicazione, del tutto inaspettata (se non altro da parte della giunta), da parte dei gestori, il finanziamento richiesto (e ottenuto) è stato di 812 mila euro. In questo caso il finanziamento servirà alla ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’impianto che presenta ancora varie problematiche tra cui la caduta del telone, i problemi di staticità delle piscine all'esterno e le enormi perdite nelle vasche.



"L'obiettivo - ha commentato in questo caso il consigliere Carlo Giambastiani, che da più vicino ha seguito la vicenda - è quello di riaprire le piscine entro la fine di giugno o, al massimo, i primissimi giorni di luglio 2018. E' una scommessa che portiamo avanti nonostante i tempi ristretti. A breve partirà un primo intervento, poi il secondo che rientra appunto in questo nuovo finanziamento ottenuto. L'idea, oltre a mettere in sicurezza l'impianto, è quella di realizzare anche una nuova piscina dei tuffi (fiore occhiello, non solo di Bagni di Lucca, ma di tutta toscana) e di riuscire ad utilizzare anche le acque termali. Quest’anno ci occuperemo della messa in sesto per quanto riguarda la parte tecnica poi, nel periodo invernale, faremo il resto. Per il periodo estivo cercheremo di partire anche con la piscina coperta che ha bisogno di grandi interventi".



Gli altri tre progetti (dei cinque complessivi) finanziati riguardano invece l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Matteo Trenta al capoluogo (1 milione e 730 mila euro), il completamento della riqualificazione dello stabilimento termale Demidoff (121 mila 887 euro e spiccioli) e, infine, la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica e sostituzione pali pericolanti (50 mila euro).



Questi finanziamenti richiedono però tempistiche serrate. Per Bagni di Lucca, in particolare, si parla di otto mesi a disposizione dell'amministrazione comunale per affidare in tempo i lavori, pena altrimenti l'esclusione dagli stessi finanziamenti. Quindi, bene le pacche sulle spalle, ma ora a lavoro.