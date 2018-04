Bagni di Lucca



Nasce la rubrica "Sette giorni in Val di Lima"

martedì, 3 aprile 2018, 18:09

Il progetto Val di Lima, sviluppato dall'operato della commissione turistica nata da una convenzione tra comune e pro loco di Bagni di Lucca nel 2016, sta portando avanti una serie di iniziative e attività sul territorio. Mentre il progetto si appresta a compiere un anno (venne lanciato nel Maggio 2017), il sito (www.valdilima.org) e gli strumenti social media (la pagina Facebook sta raggiungendo i 3.000 iscritti) sono in costante evoluzione. Dopo il lancio in italiano fu infatti aggiunta la versione in inglese e altri contenuti sono stati aggiunti anche e soprattutto a seguito dell'interesse di sempre più persone a farne parte. Si ricorda che sul sito (e di conseguenza negli strumenti collegati) si presenta tutta l'offerta della Valle: attività sportive, itinerari artistico-culturali, sentieri, la ricchezza di storia e arte del nostro territorio, le strutture ricettive, i bar e i ristoranti.



L'ultima novità è il lancio di una serie di rubriche che usciranno con tematiche precise ogni giorno con l'obiettivo di far conoscere tutti gli aspetti meravigliosi della Val di Lima.



Nasce così "Sette giorni in Val di Lima", dove si spiega in un meraviglioso caleidoscopio la varietà di ricchezze della Valle. E allora "Val di Lima è..."



Lunedì: Storia

Martedì: Poesia e Poeti

Mercoledì: Borgo di Artisti

Giovedì: Flora e Fauna

Venerdì: Arte

Sabato: Itinerari e Sport

Domenica: Tradizioni



"Come è stato possibile raggiungere tutto questo? - commenta Giulia Mariani, a nome della commissione - Ho chiesto a chi ama e vive la Val di Lima in ognuna di queste sfaccettature, perché solo chi è appassionato poteva dare a me e trasmettere a tutti la bellezza di questo luogo, in ogni sua forma e tematica. Mi sono quindi circondata di persone che sapevo avere esperienza ognuno sotto un aspetto di queste rubriche, e ci tengo a ringraziarli con tutto il cuore, a nome mio e di tutta la Commissione, perché senza di loro non sarebbe stato possibile farlo. Per i contenuti mi sono affidata al momento a Roberto Ragghianti, Virgilio Contrucci, Claudio Stefanini, Aldo Lanini, Luca Guidi, che personalmente o a nome di gruppi più ampi conoscono e mi trasmettono in completezza i vari aspetti che possiamo trattare. Il mio compito è quello di coordinare, aggiungere contenuti ove nelle mie capacità e provvedere alle pubblicazioni quotidiane, affiancate dalle foto di David Bonaventuri. Tengo a precisare che sono a disposizione per qualsiasi suggerimento o contenuto/ aspetto da trattare. Metto a disposizione la mia e-mail personale (giulia_mariani@hotmail.it) e il mio cellulare (3409127507), proprio perché per queste rubriche la squadra non è chiusa o esclusiva, anzi chiunque voglia collaborare è ben accetto. Ho e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, in una appassionata condivisione per questo progetto, perché come ho scritto e ribadisco con forza:

Val di Lima è.. Casa Nostra".